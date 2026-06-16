Τουρισμός για Όλους 2026 2027: Βγήκε το ΦΕΚ για vouchers έως 600 ευρώ – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

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Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με vouchers έως 600 ευρώ και αιτήσεις που αναμένεται να ανοίξουν άμεσα μέσω vouchers.gov.gr.

Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το νέο πρόγραμμα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των αιτήσεων για τα vouchers διακοπών που φτάνουν έως και τα 600 ευρώ.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στα επόμενα 24ωρα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο vouchers.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα διαφοροποιείται σε σχέση με προηγούμενους κύκλους, καθώς το ποσό του voucher συνδέεται πλέον άμεσα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος κατά την αίτησή του.

Η δράση χωρίζεται σε δύο περιόδους, υψηλή και χαμηλή. Η χαμηλή περίοδος πριμοδοτείται με μεγαλύτερα ποσά, με στόχο να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση εκτός της περιόδου αιχμής.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν διακοπές από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο μπορούν να λάβουν υψηλότερη οικονομική ενίσχυση σε σχέση με όσους επιλέξουν την υψηλή περίοδο.

Το μέγιστο ποσό φτάνει τα 600 ευρώ και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, κυρίως άτομα με αναπηρία ή δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ.

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Τα ποσά για την υψηλή περίοδο

Για την υψηλή περίοδο, που καλύπτει το διάστημα από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο, το βασικό ποσό του voucher ορίζεται στα 200 ευρώ για το σύνολο των φυσικών προσώπων που πληρούν τα κριτήρια.

Το ποσό αυξάνεται στα 300 ευρώ για άγαμους ή πολίτες σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τουλάχιστον τρία προστατευόμενα τέκνα, καθώς και για συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω, καθώς και για δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ αντίστοιχου ποσοστού, το voucher της υψηλής περιόδου φτάνει τα 400 ευρώ.

Η διαφοροποίηση αυτή δίνει αυξημένη ενίσχυση σε κατηγορίες που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα το βασικό ποσό για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

Τα ποσά για τη χαμηλή περίοδο

Για τη χαμηλή περίοδο, από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, το βασικό ποσό ανεβαίνει στα 300 ευρώ για το σύνολο των φυσικών προσώπων που θα επιλέξουν τη συγκεκριμένη περίοδο.

Το voucher φτάνει τα 400 ευρώ για άγαμους ή χήρους με προστατευόμενα τέκνα, για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και για συνταξιούχους με οριστική απόφαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό από 67% και άνω ή για δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με το ίδιο ποσοστό, το ποσό φτάνει τα 600 ευρώ.

Αν ένας δικαιούχος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες, η αίτησή του κατατάσσεται αυτόματα στην κατηγορία που του εξασφαλίζει το μεγαλύτερο ποσό.

Πρόσθετη ενίσχυση για πολύτεκνους

Η απόφαση προβλέπει και πρόσθετη ενίσχυση για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Συγκεκριμένα, οι κληρωθέντες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε τέκνο, από το τέταρτο παιδί και πάνω.

Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά στο βασικό ποσό του voucher και αυξάνει το τελικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για τις μεγαλύτερες οικογένειες.

Έτσι, το τελικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος θα εξαρτηθεί τόσο από την περίοδο που θα επιλέξει όσο και από την οικογενειακή του κατάσταση.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν υποβάλει οριστική και εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό 67% και άνω, καθώς και για γονείς με τέκνα ΑμεΑ, η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Για τους υπόλοιπους υποψηφίους ισχύουν εισοδηματικά όρια, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των τέκνων.

Για άγαμους ή πολίτες σε κατάσταση χηρείας, το ατομικό εισόδημα ορίζεται στα 21.000 ευρώ χωρίς τέκνα, στα 22.500 ευρώ με ένα τέκνο, στα 24.000 ευρώ με δύο τέκνα, στα 26.000 ευρώ με τρία τέκνα, στα 31.000 ευρώ με τέσσερα τέκνα, στα 36.000 ευρώ με πέντε τέκνα, στα 41.000 ευρώ με έξι τέκνα και στα 46.000 ευρώ με επτά τέκνα και άνω.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 33.000 ευρώ χωρίς τέκνα, στα 34.500 ευρώ με ένα τέκνο, στα 36.000 ευρώ με δύο τέκνα, στα 38.000 ευρώ με τρία τέκνα, στα 43.000 ευρώ με τέσσερα τέκνα, στα 48.000 ευρώ με πέντε τέκνα, στα 53.000 ευρώ με έξι τέκνα και στα 58.000 ευρώ με επτά τέκνα και άνω.

Ποιοι αποκλείονται από το πρόγραμμα

Από το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Ο αποκλεισμός ισχύει ανεξάρτητα από το αν οι δικαιούχοι έκαναν τελικά χρήση της παροχής ή όχι.

Εκτός μένουν επίσης οι κληρωθέντες του γ΄ κύκλου του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2022-2025», δηλαδή του «Τουρισμός για Όλους 2025», ακόμη και αν δεν ενεργοποίησαν το voucher.

Από τον συγκεκριμένο αποκλεισμό εξαιρούνται ρητά όσοι συμμετείχαν ως άτομα με αναπηρία ή ως γονείς τέκνου με αναπηρία 67% και άνω.

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η οικονομική ενίσχυση θα πιστώνεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Το ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διαμονή του δικαιούχου, είτε μέσω ψηφιακών πλατφορμών κρατήσεων είτε απευθείας στα τουριστικά καταλύματα.

Η κάρτα θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου. Στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλύματα, λοιπά τουριστικά καταλύματα, χρονομεριστική μίσθωση, κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, καθώς και camping.

Η χρήση της κάρτας θα αφορά αποκλειστικά δαπάνες διαμονής και όχι άλλες τουριστικές ή ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Τι ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων θα τηρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή για διάστημα πέντε ετών.

Η τήρηση των στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ, το πρόγραμμα μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει άμεσα και τους ενδιαφερόμενους να προετοιμάζονται για την υποβολή της αίτησης μέσω vouchers.gov.gr.