Πίνακες εκπαιδευτικών – ΟΠΣΥΔ: Τι πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακά και Integrated Master

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Νέες διευκρινίσεις για την καταχώριση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και Integrated Master στο ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των πινάκων ΑΣΕΠ.

Λάθη που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή αποτύπωση των προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ πρέπει να αποφύγουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις διαδικασίες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης βάζουν συγκεκριμένο πλαίσιο για την καταχώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, αλλά και για την αναγνώριση των Integrated Master. Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στους τίτλους που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, στα κοινά προγράμματα σπουδών και στις περιπτώσεις όπου ένας τίτλος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ή διπλή μοριοδότηση.

Για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους της αλλοδαπής, η βασική διευκρίνιση είναι ότι δεν απαιτείται αναγνώριση αντιστοιχίας. Αυτό που ζητείται είναι η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ, ή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από τον αρμόδιο φορέα.

Με απλά λόγια, οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αναζητούν πρόσθετη αναγνώριση αντιστοιχίας για τους συγκεκριμένους τίτλους, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο πιστοποιητικό αναγνώρισης. Το έγγραφο αυτό είναι εκείνο που πρέπει να έχει αναρτηθεί, ώστε οι υπηρεσίες να μπορούν να εξετάσουν το σχετικό αίτημα.

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Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιούνται από ελληνικά πανεπιστήμια σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Για αυτούς τους τίτλους δεν απαιτείται αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ στο ΟΠΣΥΔ καταχωρίζονται ως τίτλοι εσωτερικού.

Σημαντική αλλαγή υπάρχει και στον τεχνικό τρόπο καταχώρισης. Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι επιλέγονται μέσα από αναπτυσσόμενη λίστα του συστήματος και δεν καταχωρίζονται ελεύθερα από τις υπηρεσίες. Αν ένας τίτλος δεν εμφανίζεται στη λίστα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης πρέπει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση.

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Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους τίτλους Integrated Master. Η μοριοδότηση για τους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου αποδίδεται αυτόματα από το ΟΠΣΥΔ, εφόσον ο τίτλος περιλαμβάνεται σε σχετική διαπιστωτική πράξη που έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και έχει επιλεγεί σωστά από τη λίστα του συστήματος.

Αν η ονομασία του τμήματος αποφοίτησης δεν ταυτίζεται με την ονομασία που αναφέρεται στη διαπιστωτική πράξη, ο υποψήφιος χρειάζεται βεβαίωση από το πανεπιστημιακό τμήμα. Η βεβαίωση πρέπει να επιβεβαιώνει ότι ο τίτλος είναι ισότιμος και αντίστοιχος με εκείνον που έχει αναγνωριστεί ως Integrated Master.

Κρίσιμο σημείο αποτελεί και η αποφυγή διπλής μοριοδότησης. Ένας βασικός τίτλος σπουδών που έχει αναγνωριστεί ως Integrated Master δεν πρέπει να δηλωθεί ξανά ως απλός μεταπτυχιακός τίτλος, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη καταχώριση.

Παράλληλα, οι οδηγίες ξεκαθαρίζουν ότι τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ακόμη και αν έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχος με ελληνικό τίτλο που διαθέτει Integrated Master, δεν λαμβάνει μοριοδότηση Integrated Master.

Η σωστή εικόνα του φακέλου στο ΟΠΣΥΔ είναι κρίσιμη για τους εκπαιδευτικούς, καθώς τα προσόντα που καταχωρίζονται συνδέονται με τη μοριοδότηση και την κατάταξη στους πίνακες του ΑΣΕΠ. Για αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τι έχει δηλωθεί, ποια δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί και αν οι τίτλοι τους εμφανίζονται με τον σωστό τρόπο στο σύστημα.