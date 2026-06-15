ΝΕΕΣ προσλήψεις ΑΣΕΠ: Αιτήσεις και ποιούς αφορά

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Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στις 8 π.μ έως και τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026 στις 2μμ μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στη Δημοτική Αστυνομία αλλά και για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης.

Ο λόγος για τη προκήρυξη 1Κ/2024 που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων 27 θέσεων σε εκκρεμότητα εκ των 218 κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στη Δημοτική Αστυνομία (Φ.Ε.Κ. 5051/30.12.2025, τ.Γ΄)αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ Πίνακας με 102 υποψηφίους.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Τι άλλο θα πρέπει να γνωρίζετε

Οι αναφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω προκήρυξη. Προς τούτο, τίθενται στη διάθεση αυτών τα κάτωθι συνοδευτικά αρχεία:

Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης

Παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό

Παραπεμπτικό για Ψυχίατρο

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Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να προβούν στη διενέργεια:

α) των προβλεπόμενων μικροβιολογικών εξετάσεων και

β) ακτινογραφίας θώρακα και εν συνεχεία να προσκομίσουν τα ανωτέρω αποτελέσματα, το παραπεμπτικό για Παθολόγο/Γενικό Ιατρό καθώς και το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Παθολόγο ή Γενικό/ή Ιατρό, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στη συμπλήρωση της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

Αντιστοίχως, για τη διενέργεια της ψυχιατρικής εξέτασης, απαιτείται η προσκόμιση του παραπεμπτικού για Ψυχίατρο και του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης στον/στην γνωματεύοντα/ουσα Ψυχίατρο, προκειμένου να συμπληρωθεί η αντίστοιχη γνωμάτευση.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πλήρη συμπλήρωση του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης από τους/τις δύο γνωματεύοντες/ουσες ιατρούς, το εν λόγω έντυπο θα πρέπει να σαρωθεί σε ευκρινή μορφή και να επισυναφθεί στην αίτηση σε ευδιάκριτη μορφή (σε αρχείο τύπου PDF μεγέθους έως 2MB και όχι σε αρχείο τύπου φωτογραφίας).Το έντυπο θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, περιλαμβάνοντας τα απαιτούμενα πεδία, καθώς και τις υπογραφές, τις ημερομηνίες και τις σφραγίδες των δύο αρμόδιων ιατρών με ευκρινή τρόπο.

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Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη με το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) επιλέγοντας την αίτηση «1Κ/2024 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Υποβολή Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης».

Οι υγειονομικές εξετάσεις

Επίσης, οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 29 Ιουνίου 2026.

Υποψήφιες οι οποίες τελούν σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας δεν συμπληρώνουν ούτε υποβάλλουν το ανωτέρω δελτίο υγειονομικής εξέτασης. Αντ΄ αυτού επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας γνωμάτευση γυναικολόγου από την οποία να προκύπτει η κατάσταση της υγείας τους (εγκυμοσύνη ή λοχεία). Οι εν λόγω υποψήφιες θα ενημερωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής τους στις υγειονομικές εξετάσεις.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν προσκομίσουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης κατάλληλα συμπληρωμένο και εντός της ως άνω ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας (από 15/06/2026 έως και 29/06/2026), αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (αποκλεισμός από τη συμμετοχή στις Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κριθούν ότι διαθέτουν υγειονομική καταλληλότατα, θα κληθούν με νεότερη ανακοίνωση να λάβουν μέρος στις προβλεπόμενες από την προκήρυξη αθλητικές δοκιμασίες.