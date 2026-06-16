Αλαλούμ με το «Ανακαινίζω»: Μπέρδεμα και τεχνικά προβλήματα

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Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 όσο και εκείνες που κατοικούνται.

Με μπέρδεμα και τεχνικά προβλήματα ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρμας «Ανακαινίζω», που αφορά το πρόγραμμα επιδότησης για ανακαίνιση κατοικιών.

Το πρωί της Δευτέρας (15/6), η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι η πλατφόρμα επρόκειτο να ανοίξει μέσα στην μέρα μέσω του gov.gr και της διεύθυνσης anakainisi.apps.gov.gr. Όπως τόνισε, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώνει αν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα ακίνητά του επιθυμεί να ανακαινίσει.

Ωστόσο, η πρόσβαση στον σύνδεσμο anakainisi.apps.gov.gr, αποδείχθηκε προβληματική, καθώς δεν οδηγούσε πουθενά.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής, ενώ η πλατφόρμα εμφάνιζε τεχνικά ζητήματα ήδη από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας της, προκαλώντας σύγχυση και απογοήτευση.

Σημειώνεται, ότι πρώτα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, είχε ανακοινώσει την έναρξη νέου προγράμματος ανακαίνισης κατοικιών τη Δευτέρα μέσω του παραπάνω συνδέσμου.

Μετά τον καταιγισμό παραπόνων, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε άτυπη ενημέρωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ξεκίνησε ήδη η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας στο πλαίσιο της δράσης Ανακαίνιση Κατοικίας, διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίστηκε ότι «ο ορθός σύνδεσμος θα είναι www.anakainisi.gov.gr», ενώ προστέθηκε πως «επίκειται αναλυτικό δελτίο Τύπου μετά από το άνοιγμα της πλατφόρμας». Έτσι, επιβεβαιώθηκε ότι ο σύνδεσμός που είχε δημοσιοποιηθεί αρχικά από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν ήταν το σωστό, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω αναστάτωση στους πολίτες.

Αργότερα, μετά τις 17:00, ο αρχικός σύνδεσμος άρχισε να ανακατευθύνει τους χρήστες στη διεύθυνση που παρείχε το Υπουργείο Οικονομικών. Παρ’ όλα αυτά, στη σελίδα του νέου συνδέσμου που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών εμφανιζόταν το μήνυμα ότι η «Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη».

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990 και εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, οι κατοικίες πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 όσο και εκείνες που κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται όσες προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.