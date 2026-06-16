Ποιοί δικαιούνται επίδομα έως 750 ευρώ τον μήνα από τον ΟΠΕΚΑ

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Επίδομα αναδοχής έως 750 ευρώ τον μήνα προβλέπεται για οικογένειες που έχουν αναλάβει την φροντίδα παιδιού

Επίδομα αναδοχής έως 750 ευρώ τον μήνα προβλέπεται για οικογένειες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα παιδιού, με στόχο την κάλυψη βασικών αναγκών και τη στήριξη της καθημερινότητας του ανηλίκου.

Η παροχή καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ενηλικίωση, με το ποσό να δίνεται απευθείας στο ίδιο το παιδί.

Τα ποσά του επιδόματος αναδοχής

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από την περίπτωση του παιδιού που έχει τεθεί σε αναδοχή. Για παιδιά τυπικής ανάπτυξης, το ποσό ανέρχεται σε 525 ευρώ τον μήνα.

Για παιδιά με πάθηση ή αναπηρία, το μηνιαίο ποσό φτάνει τα 750 ευρώ. Στις περιπτώσεις αυτές, η ένταξη στην κατηγορία αναπηρίας πιστοποιείται μέσω των ΚΕΠΑ.

Το ποσό μπορεί να προσαυξάνεται με επιπλέον παροχές που συνδέονται με προνοιακά προγράμματα αναπηρίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα οποία διαχειρίζεται ο ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία καταβολής βασίζεται στα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ανάδοχοι γονείς που έχουν αναλάβει παιδί με τον προβλεπόμενο τρόπο και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν οριστεί ανάδοχοι με δικαστική απόφαση, σύμβαση ή εισαγγελική διάταξη. Παράλληλα, η αναδοχή πρέπει να είναι καταχωρημένη στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Απαραίτητη είναι και η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της πλατφόρμας anynet.gr, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

Με αυτόν τον τρόπο, η παροχή συνδέεται τόσο με τη θεσμική αναγνώριση της αναδοχής όσο και με την ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων.

Πότε συνεχίζεται η καταβολή μετά την ενηλικίωση

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Σε ορισμένες περιπτώσεις, το επίδομα δεν σταματά με την ενηλικίωση του παιδιού. Η καταβολή μπορεί να συνεχιστεί, ανάλογα με τις συνθήκες και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο νέος.

Αυτό ισχύει για άτομα με αναπηρία, για νέους που συνεχίζουν σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και για όσους εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να καταβάλλεται απευθείας στο ίδιο το παιδί μετά την ενηλικίωσή του.

Η πρόβλεψη αυτή λειτουργεί ως συνέχεια της στήριξης που δίνεται κατά τη διάρκεια της αναδοχής, ειδικά όταν εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες εκπαίδευσης, φροντίδας ή οικονομικής κάλυψης.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», στην πλατφόρμα anynet.gr.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και μέσω του gov.gr, ενώ η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet του ενδιαφερόμενου.

Για να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία της αίτησης. Η ορθή καταχώριση των δεδομένων είναι απαραίτητη για να εξεταστεί η αίτηση και να προχωρήσει η καταβολή.

Το επίδομα αναδοχής αποτελεί μια σταθερή μηνιαία στήριξη για τις οικογένειες που έχουν αναλάβει τη φροντίδα παιδιού, καλύπτοντας μέρος των αναγκών που προκύπτουν στην καθημερινή του ζωή.