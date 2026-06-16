Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αγγλικά

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Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 περνούν στην τελική τους φάση με την έναρξη των Ειδικών Μαθημάτων, ενώ οι βαθμολογίες αναμένονται από 26 έως 29 Ιουνίου και οι βάσεις στο τέλος Ιουλίου.

Πανελλήνιες 2026: Στην τελική ευθεία περνά από σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, η διαδικασία για χιλιάδες υποψηφίους, καθώς ξεκινούν τα Ειδικά Μαθήματα με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Δείτε τα θέματα στα Αγγλικά:

ΑΓΓΛΙΚΑ

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων και των μαθημάτων ειδικότητας των ΕΠΑΛ τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις πρόσθετες εξετάσεις που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα Ειδικά Μαθήματα στην τελική φάση των εξετάσεων

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων αφορούν υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα μαθήματα, επειδή η εξέτασή τους αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες σχολές.

Η αρχή γίνεται σήμερα με τα Αγγλικά, ενώ το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με μαθήματα σχεδίου, ξένες γλώσσες και μουσικά μαθήματα. Για πολλούς υποψηφίους, οι επιδόσεις σε αυτά τα μαθήματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική πορεία προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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Το πρόγραμμα έως τις 25 Ιουνίου

Μετά τα Αγγλικά, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο Ελεύθερο Σχέδιο στις 17 Ιουνίου και στο Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου. Στις 19 Ιουνίου ακολουθούν τα Γερμανικά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 20 Ιουνίου με τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ στις 22 Ιουνίου έχει οριστεί η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία. Στη συνέχεια ακολουθούν τα Γαλλικά στις 23 Ιουνίου, τα Ιταλικά στις 24 Ιουνίου και τα Ισπανικά στις 25 Ιουνίου.

Οι ώρες προσέλευσης και η διάρκεια

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα περισσότερα Ειδικά Μαθήματα, η εξέταση αρχίζει στις 08:30 και η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Εξαίρεση αποτελούν τα Αγγλικά και το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, τα οποία ξεκινούν στις 10:00. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προσέλθει έως τις 09:30.

Η διάρκεια εξέτασης διαφοροποιείται ανά μάθημα. Οι ξένες γλώσσες εξετάζονται σε διαδικασία τριών ωρών, ενώ το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο διαρκούν έξι ώρες.

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Για τα μουσικά μαθήματα προβλέπονται ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης. Η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία περιλαμβάνεται στα μαθήματα με διαφορετικό πλαίσιο εξέτασης σε σχέση με τις ξένες γλώσσες και τα σχέδια.

Σε εξέλιξη οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα με τα Ειδικά Μαθήματα, συνεχίζονται έως και τις 26 Ιουνίου οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες για τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ.

Η διαδικασία αφορά όσους επιδιώκουν την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους, το εξεταστικό πρόγραμμα παραμένει ενεργό και μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων.