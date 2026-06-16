Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν»

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Ο καιρός παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με ήπιες θερμοκρασίες, τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά και ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο από την Πέμπτη.

Καιρός: Χωρίς να επηρεάζεται η Ελλάδα από το «ατμοσφαιρικό βουνό» που επηρεάζει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, οι θερμοκρασίες στη χώρα θα παραμείνουν σε φυσιολογικά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Το σκηνικό θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα αστάθειας κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, από την Πέμπτη αναμένεται ενίσχυση των μελτεμιών στο Αιγαίο, με ανέμους που τοπικά θα φτάνουν σε θυελλώδη επίπεδα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά προσφέροντας δροσιά στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Ήπιες θερμοκρασίες και τοπική αστάθεια

Ο καιρός στην Ελλάδα θα παραμείνει ήπιος, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Την Τρίτη 16 Ιουνίου η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της το απόγευμα στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη τα φαινόμενα αστάθειας θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες. Οι περιοχές κοντά στη θάλασσα αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο από τις καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι. Ωστόσο, κατά μήκος των ακτών η θαλάσσια αύρα θα ενισχύεται τις απογευματινές ώρες, προσφέροντας μια σχετική ανακούφιση από τη ζέστη.

Από την Τετάρτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε ορεινές και πεδινές περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, αλλά και στη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο. Η μεγαλύτερη ένταση αναμένεται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα την Πέμπτη

Την Πέμπτη, οι μπόρες και οι καταιγίδες θα εστιάζονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αττική, στην Εύβοια και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Την ίδια ημέρα θα ενισχυθούν και τα μελτέμια στο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά θυελλώδεις, γεγονός που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη διατήρηση πιο δροσερών συνθηκών στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα που παρουσιάζονται μέσω του WINDY, το οποίο χρησιμοποιεί τα μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS, η αστάθεια θα έχει κυρίως μεσημβρινό και απογευματινό χαρακτήρα.

Το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών δεν θα είναι η ακραία άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά η εναλλαγή ηλιοφάνειας με τοπικές νεφώσεις και φαινόμενα στα ηπειρωτικά.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τρίτη 16 Ιουνίου

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 32, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπες περιοχές

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές. Πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία δυτικών διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 20 έως 28 βαθμούς και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς, με τη μέγιστη στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με πιθανότητα όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού έως το Σάββατο

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι την Πέμπτη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.