Πώς θα πάρετε το επίδομα των 409 ευρώ

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Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 409,13 ευρώ τον μήνα και χορηγείται με βάση ηλικιακά, εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων αποτελεί μία από τις βασικές προνοιακές παροχές για πολίτες που έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κανονική σύνταξη.

Η παροχή χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας για ευάλωτους ηλικιωμένους, με το ποσό να ανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2025 σε 409,13 ευρώ τον μήνα, μετά την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Το επίδομα αφορά ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι δεν πρέπει να λαμβάνουν ή να δικαιούνται σύνταξη από το εξωτερικό ή άλλη ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 409,13 ευρώ.

Αν η σύνταξη ή η παροχή που λαμβάνουν είναι μικρότερη από το ποσό του επιδόματος, τότε καταβάλλεται η διαφορά. Για παράδειγμα, αν κάποιος λαμβάνει μικρότερη παροχή από δημόσιο φορέα, το επίδομα συμπληρώνει το ποσό έως τα 409,13 ευρώ.

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού σύνταξης ή παροχής από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, ο δικαιούχος πρέπει να το δηλώσει άμεσα, ώστε να γίνει η αντίστοιχη προσαρμογή.

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Τα κριτήρια διαμονής στην Ελλάδα

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται μόνιμη και νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει διαμείνει στη χώρα για 15 συνεχόμενα έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εναλλακτικά, μπορεί να έχει 15 έτη διαμονής μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας του, από τα οποία τα 10 πρέπει να είναι συνεχόμενα πριν από την αίτηση.

Η διαμονή στην Ελλάδα πρέπει να συνεχίζεται και μετά τη λήψη της παροχής. Το πλήρες ποσό καταβάλλεται σε όσους πληρούν τα κριτήρια και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής στη χώρα.

Αν τα έτη διαμονής είναι λιγότερα από 35, το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, μαζί με το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4.320 ευρώ.

Για έγγαμους, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8.640 ευρώ.

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Στο εισόδημα δεν υπολογίζονται οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία λόγω της αναπηρίας τους, το διατροφικό επίδομα για πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένους, το επίδομα ανεργίας, καθώς και η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο.

Υπάρχουν και περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ, ενώ το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης για κινητή περιουσία, όπως ΙΧ, μοτοσικλέτες ή δίκυκλα, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 6.000 ευρώ.

Ποιοι εξαιρούνται από την παροχή

Από το επίδομα εξαιρούνται οι μοναχοί και οι μοναχές που διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές.

Επίσης, δεν δικαιούνται την παροχή όσοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας.

Εξαιρούνται ακόμη οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όταν ο ή η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το ποσό της παροχής, δηλαδή πάνω από 409,13 ευρώ.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από φορέα του εξωτερικού, λαμβάνεται υπόψη η νομισματική ισοτιμία της πρώτης εργάσιμης ημέρας του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού.

Πότε καταβάλλεται και τι ισχύει για ενστάσεις

Το πλήρες μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 409,13 ευρώ. Η καταβολή ξεκινά από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Αν εκδοθεί απόφαση απονομής ή απόρριψης, ο αιτών έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου οργάνου εξέτασης ενστάσεων.

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης. Το αρμόδιο όργανο εξετάζει την υπόθεση και οφείλει να αποφανθεί μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της ένστασης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λάμβαναν ήδη πριν από τις 12 Μαΐου 2016 παροχή από τον ΟΓΑ εξακολουθούν να τη λαμβάνουν με βάση το προηγούμενο καθεστώς.

Το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για περίθαλψη. Όσοι το λαμβάνουν και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από άλλη παροχή, δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη από τις δημόσιες δομές υγείας με χρήση του ΑΜΚΑ.

Η παροχή δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου. Δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα ή πιστωτικά ιδρύματα.