Ποινική δίωξη στον 63χρονο καθηγητή που κατηγορείται ότι θώπευσε 8χρονη σε πάρκο

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Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου, μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 8χρονης σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε σε βάρος 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη σε πάρκο στην περιοχή των Συκεών.

Ο άνδρας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εργάζεται ως καθηγητής στον ιδιωτικό τομέα.

Πώς φέρεται να έγινε το περιστατικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό καταγγέλθηκε ότι συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, σε πάρκο των Συκεών.

Η ανήλικη φέρεται να πλησίασε τον 63χρονο και να του ζήτησε να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της.

Κατά την καταγγελία, ο άνδρας φέρεται να θώπευσε την 8χρονη. Την ώρα εκείνη, το παιδί βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από παρευρισκόμενους

Το συμβάν φαίνεται πως έγινε αντιληπτό από άτομα που βρίσκονταν στο σημείο, γεγονός που οδήγησε στη συνέχεια στην κινητοποίηση των αρχών.

Μετά την καταγγελία, ο 63χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με την άσκηση ποινικής δίωξης για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Τι υποστήριξε ο 63χρονος

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 63χρονος αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.

Πλέον, η υπόθεση θα εξεταστεί από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου θα κριθούν τα στοιχεία της δικογραφίας και οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου.