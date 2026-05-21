Final 4: Τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν τις επόμενες ημέρες

Από τις 21 έως τις 25 Μαΐου απαγορεύονται υπαίθριες συναθροίσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, λόγω των μέτρων ασφαλείας για το EuroLeague Final 4 Athens 2026.

Η απαγόρευση θα ισχύσει από τις 6 το πρωί της 21ης Μαΐου έως και τις 6 το πρωί της 25ης Μαΐου, σε συγκεκριμένη περιοχή του κέντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Η απόφαση της Αστυνομίας

Η απόφαση ελήφθη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο αφορά την απαγόρευση υπαίθριων δημόσιων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ποια περιοχή αφορά η απαγόρευση

Η απαγόρευση εφαρμόζεται στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντήνορος και Ριζάρη.

Η ΕΛΑΣ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ζώνη συνδέεται με τους χώρους ενδιαφέροντος της αθλητικής διοργάνωσης και με την ανάγκη προστασίας της δημόσιας ασφάλειας.

Γιατί επιβάλλεται το μέτρο

Κατά τη διάρκεια του EuroLeague Final 4 Athens 2026 αναμένεται αυξημένη παρουσία φιλάθλων, αποστολών ομάδων, επισήμων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων στην Αθήνα.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι ενδεχόμενες συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες στην οριοθετημένη περιοχή θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Ο φόβος επεισοδίων και αντιπαραθέσεων

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκέντρωση μεγάλου αριθμού προσώπων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτό ενδέχεται να αυξήσει την πιθανότητα αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων κατά το διάστημα διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι τυχόν συναθροίσεις ή πορείες θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε πιθανή παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και δυσχέρεια πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κατοικίες και χώρους φιλοξενίας.

Περιορισμένη χρονική διάρκεια

Η ΕΛΑΣ τονίζει ότι το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή.

Όπως αναφέρεται, η απαγόρευση περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της πόλης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Η απαγόρευση επιβάλλεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Η απόφαση βασίζεται σε ειδική και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.