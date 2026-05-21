Διορισμοί εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών: Τι θα ισχύσει φέτος – Χρονοδιάγραμμα

Οι κρίσιμες ημερομηνίες για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση ξεκινούν από τις αρχές Ιουνίου και φτάνουν έως τα τέλη Αυγούστου, με το χρονοδιάγραμμα να περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια για την πρόσκληση, την υποβολή αιτήσεων, την έκδοση των αποφάσεων και την ανάληψη υπηρεσίας από τους νεοδιόριστους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τις 2 έως τις 16 Ιουνίου προβλέπεται η έκδοση πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή. Πρόκειται για το πρώτο βασικό βήμα της διαδικασίας, καθώς από την πρόσκληση θα καθοριστούν τα επόμενα στάδια για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς.

Η υποβολή των αιτήσεων διορισμού έχει προγραμματιστεί για το διάστημα από τις 24 έως τις 30 Ιουνίου. Μέσα σε αυτές τις ημερομηνίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Στη συνέχεια, έως τις 3 Ιουλίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διοικητική ροή, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Το στάδιο αυτό αφορά την υπηρεσιακή επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοση των διορισμών.

Η απόφαση για τους διορισμούς αναμένεται να εκδοθεί έως τις 29 Ιουλίου, ενώ έως τις 31 Ιουλίου προβλέπεται η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ. Με τη δημοσίευση ολοκληρώνεται το θεσμικό σκέλος της διαδικασίας και ανοίγει ο δρόμος για την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αποτελεί το τελευταίο στάδιο του χρονοδιαγράμματος, καθώς τότε θα γίνει η επίσημη ανάληψη καθηκόντων από όσους διοριστούν.

Υπενθυμίζουμε ότι, περίπου 5.500 θα είναι οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών , όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

Τα λεγόμενα της κυρίας Ζαχαράκη επιβεβαιώνουν το ρεπορτάζ του iPaidia.gr που είχε γράψει για τα φετινά δεδομένα αναφορικά με τους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Η υπουργός, στην εκπομπή του Νότη Παπαδόπουλου και του Βασίλη Χιώτη, αναφέρθηκε στους μόνιμους διορισμούς, στις προσλήψεις αναπληρωτών, στον προγραμματισμό για το σχολικό έτος 2026-27, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης της στήριξης των μαθητών μέσα στα σχολεία.

Περίπου 5.500 μόνιμοι διορισμοί φέτος

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, οι φετινοί μόνιμοι διορισμοί θα κινηθούν περίπου στις 5.500 θέσεις.

Οι διορισμοί αυτοί θα καλύψουν τα κενά που προκύπτουν από αποχωρήσεις και συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών.

Οι διορισμοί από το 2019 και οι αναπληρωτές

Η υπουργός σημείωσε ότι από το 2019 και μετά έχουν γίνει συνολικά 45.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι φέτος προσλήφθηκαν 50.000 αναπληρωτές, αριθμός που αποτυπώνει τις ανάγκες που καλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Νωρίτερα η εικόνα για τα κενά του 2026-27

Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι οι ανάγκες για το σχολικό έτος 2026-27 θα είναι γνωστές νωρίτερα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα EDUPLAN, μέσω του οποίου θα υπάρχει πλήρης εικόνα των κενών ανά Τμήμα.

Οι αποσπάσεις και οι προσλήψεις αναπληρωτών

Η υπουργός επεσήμανε ότι φέτος οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού ανακοινώθηκαν νωρίτερα από ποτέ.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθούν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

