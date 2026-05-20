Έκτακτο επίδομα: Τον Ιούνιο θα λάβουν οι δικαιούχοι τα 150 ευρώ ανά παιδί

O Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανά τέκνο θα καταβληθεί τον Ιούνιο, χωρίς νέα αίτηση, σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά.

Επίδομα παιδιού: την καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ για κάθε παιδί μέσα στον Ιούνιο επιβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, η ενίσχυση θα δοθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1.000.000 νοικοκυριά, με την πληρωμή να γίνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τα τέλη Ιουνίου 2026.

Πόσες οικογένειες καλύπτει η ενίσχυση

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά σε όλη τη χώρα.

Η καταβολή αφορά σχεδόν 1.000.000 νοικοκυριά, τα οποία θα λάβουν το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών τους, με βάση τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Χωρίς νέα αίτηση η πληρωμή

Οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα αίτηση για να λάβουν το έκτακτο επίδομα.

Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες θα αξιοποιήσουν τα δεδομένα του υφιστάμενου συστήματος καταβολών.

Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τα ποσά ανάλογα με τα παιδιά

Για οικογένεια με ένα παιδί, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, το ποσό φτάνει τα 300 ευρώ, ενώ για οικογένειες με τρία παιδιά η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 450 ευρώ.

Για πολύτεκνες οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό ανέρχεται στα 1.050 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια

Για οικογένεια με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο είναι έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, το όριο διαμορφώνεται στις 45.000 ευρώ για έγγαμους και στις 44.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για οικογένειες με τρία παιδιά, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ για έγγαμους και τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Τι ισχύει για πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες

Στις πολύτεκνες οικογένειες με επτά παιδιά, τα εισοδηματικά όρια φτάνουν τις 65.000 ευρώ για έγγαμους και τις 64.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ποσά της ενίσχυσης παραμένουν ίδια, με ελαφρώς χαμηλότερα εισοδηματικά όρια.

Ο στόχος του μέτρου

Η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος παιδιού εντάσσεται στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων οικονομικής στήριξης των νοικοκυριών.

Το μέτρο έρχεται σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες επιβαρύνουν τα οικογενειακά εισοδήματα.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα, με στόχο την άμεση ανακούφιση των γονέων.