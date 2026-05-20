ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 4.746 θέσεις εργασίας στο Δημόσιο – Ποιούς αφορά

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026 για 4.746 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά το Β΄ Στάδιο του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025.

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: στο Εθνικό Τυπογραφείο απεστάλη η νέα προκήρυξη για την πλήρωση 4.746 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του Δημοσίου.

Η προκήρυξη αφορά υποψηφίους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και εντάσσεται στο Β΄ Στάδιο του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2025, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι.

Τι αφορά η προκήρυξη

Η προκήρυξη 2ΓΒ/2026 προβλέπει την κάλυψη συνολικά 4.746 θέσεων σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι θέσεις αφορούν φορείς του Δημοσίου και θα καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό, καθώς και με προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Ποιους αφορά η διαδικασία

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αποτελεί μέρος του Β΄ Σταδίου του δεύτερου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

ΑΣΕΠ: Πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας – Δείτε πού ανοίγουν

Αφορά αποκλειστικά τους συμμετέχοντες κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που συνδέονται με τον διαγωνισμό 1Γ/2025.

Ειδικότητες από πολλούς κλάδους

Στις ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αρχαιολόγοι διαφόρων ειδικεύσεων, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, βιολόγοι, γεωτεχνικοί, στατιστικοί, συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Παράλληλα, ζητούνται φαρμακοποιοί, χημικοί, ψυχολόγοι, δημοσιονομικοί, εφοριακοί, τελωνειακοί, κτηνίατροι και υπάλληλοι διοικητικού – οικονομικού διαφόρων ειδικεύσεων.

Θέσεις για μηχανικούς και πληροφορική

Σημαντικό μέρος των ειδικοτήτων αφορά κλάδους μηχανικών, όπως πολιτικούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρονικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς.

Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται επίσης ειδικότητες πληροφορικής, με αντικείμενα software, hardware και συνδυασμό software – hardware.

Κοινωνικές, υγειονομικές και διοικητικές ειδικότητες

Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται ακόμη κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, επόπτες δημόσιας υγείας, λογοθεραπευτές, μεταφραστές – διερμηνείς και παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης ειδικότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση, την οικονομία, τις διεθνείς σχέσεις, τον τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, την επικοινωνία, την ενημέρωση και τις δημόσιες σχέσεις.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών – Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Στο επίκεντρο η αδικία σε βάρος των αναπληρωτών

Η γνώση χειρισμού υπολογιστών

Για όλες τις ειδικότητες είναι απαραίτητη η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η απαίτηση αφορά τα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένων, των υπολογιστικών φύλλων και των υπηρεσιών διαδικτύου.