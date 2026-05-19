Final Four: Οδηγίες σε κατοίκους και αυξημένα μέτρα γύρω από το στάδιο

ΟΑΚΑ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζουν οι Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με το επιχειρησιακό πλάνο να περιλαμβάνει ζώνες ελέγχου, ισχυρή αστυνομική παρουσία και σύγχρονα μέσα επιτήρησης.

Το σχέδιο που εξετάζεται παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα μέτρα που είχαν εφαρμοστεί στον τελικό του UEFA Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια το 2024, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και την αποτροπή οποιουδήποτε περιστατικού.

Μέτρα στα πρότυπα του Conference League

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το πλαίσιο ασφαλείας που βρίσκεται υπό εξέταση παραπέμπει σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο είχαν οργανωθεί τα μέτρα για τον τελικό του UEFA Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο αναμένεται να ενταχθούν ισχυρές δυνάμεις καταστολής, μονάδες K9, αλλά και τεχνικά μέσα επιτήρησης, τόσο επίγεια όσο και εναέρια.

Ζώνες ελέγχου γύρω από το ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προβλέπεται η δημιουργία τεσσάρων έως πέντε ζωνών ελέγχου περιμετρικά του ΟΑΚΑ.

Οι ζώνες αυτές θα έχουν ως βασικό στόχο να ενισχύσουν την πρόληψη, να ελέγξουν την πρόσβαση στους χώρους γύρω από το στάδιο και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή στις αποστολές των ομάδων

Ξεχωριστή βαρύτητα δίνεται στη μετακίνηση των αποστολών των τεσσάρων ομάδων που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση.

Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τη συνοδεία των αποστολών, ενώ αυξημένη θα είναι η αστυνομική παρουσία και στα ξενοδοχεία όπου θα διαμένουν οι ομάδες.

Οδηγίες προς τους κατοίκους

Οι Αρχές αναμένεται να εκδώσουν οδηγίες προς τους κατοίκους των γύρω περιοχών, ώστε να περιοριστεί η ταλαιπωρία από τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Οι οδηγίες θα αφορούν περιοχές όπως η Καλογρέζα, το Μαρούσι και το Ηράκλειο, όπου αναμένεται να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διοργάνωσης.

Στόχος η αποτροπή περιστατικών

Το συνολικό πλέγμα μέτρων έχει ως βασική επιδίωξη να αποτραπεί οποιοδήποτε περιστατικό που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διοργάνωση.

Η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, τα διαδοχικά σημεία ελέγχου και η χρήση σύγχρονων μέσων επιτήρησης εντάσσονται στον σχεδιασμό για την ασφαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης στο ΟΑΚΑ.