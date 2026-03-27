Συνελήφθη 23χρονος για βιασμούς 3 ανήλικων κοριτσιών – Τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ
Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κοριτσιών ήρθε στο φως ύστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, με τα περιστατικά να έχουν σημειωθεί μέσα στο 2025, στη Θεσσαλονίκη.
Οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο έναν 23χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αλλά και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ και καπνό.
Κακοποιούσε σεξουαλικά τρία ανήλικα κορίτσια
Σύμφωνα με την έρευνα, ο 23χρονος φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια – δύο 13χρονες και μία 14χρονη – τόσο στο σπίτι του όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Όπως προκύπτει, τους προσέφερε είτε ναρκωτικές ουσίες είτε αλκοόλ και στη συνέχεια προχωρούσε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.
Έδινε ναρκωτικά και σε τρία ανήλικα αγόρια
Επιπλέον, όπως προέκυψε από την έρευνα, το ίδιο χρονικό διάστημα προμήθευσε με ναρκωτικά τρία ανήλικα αγόρια.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρχές Ιανουαρίου οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 23χρονου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες (δισκία και MDMA) και ένα 1 κινητό τηλέφωνο.
