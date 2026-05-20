Σας ενδιαφέρει! Ποιοί θα λάβουν επίδομα 10.000 ευρώ

Το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης ανοίγει ξανά στα τέλη Ιουνίου για νέες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ενίσχυση 10.000 ευρώ για τους δικαιούχους.

Επιδόματα– Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν τις νέες περιοχές του διευρυμένου προγράμματος, όπως ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η υπουργός εξήγησε ότι η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμη, καθώς δεν έχει νομοθετηθεί η διεύρυνση των περιοχών. Όπως είπε, το σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη σταλεί στη Γενική Γραμματεία νομοθετικού έργου και στο τέλος Μαΐου θα βγει στη Βουλή.

Γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η πλατφόρμα

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η καθυστέρηση συνδέεται με το γεγονός πως η διεύρυνση των περιοχών δεν έχει ακόμη νομοθετηθεί.

Σύμφωνα με την ίδια, οι πληροφορίες που απομένουν είναι περισσότερο τεχνικού χαρακτήρα, ενώ το νομοσχέδιο βρίσκεται ήδη στη διαδικασία που προηγείται της κατάθεσής του στη Βουλή.

Πότε αναμένεται η έναρξη των αιτήσεων

Η υπουργός γνωστοποίησε ότι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στα τέλη Ιουνίου.

Η έναρξη θα αφορά τις νέες περιοχές που έχουν προστεθεί στο διευρυμένο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης.

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται

Στο διευρυμένο πρόγραμμα έχουν προστεθεί μέχρι στιγμής οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Πέλλας, Δράμας, Καστοριάς, Φλώρινας και Κιλκίς.

Οι περιοχές αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της διεύρυνσης του προγράμματος στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ανέφερε η υπουργός.

Ποιες περιοχές κάλυπτε μέχρι τώρα το πρόγραμμα

Μέχρι πρότινος, το πρόγραμμα Μετεγκατάστασης περιλάμβανε μόνο συγκεκριμένους δήμους του Έβρου.

Συγκεκριμένα, αφορούσε τον Δήμο Διδυμοτείχου με τις δημοτικές ενότητες Διδυμοτείχου και Μεταξάδων, τον Δήμο Σουφλίου με τις δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου και Τυχερού, καθώς και τον Δήμο Ορεστιάδας με τις δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου και Κυπρίνου.

Το ποσό για τους δικαιούχους

Η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι στους δικαιούχους του προγράμματος θα δοθούν 10.000 ευρώ.

Όπως είπε, μέχρι τώρα υπήρχε διαφοροποίηση στο ποσό, καθώς σε μεγαλύτερους οικισμούς η ενίσχυση ήταν χαμηλότερη, ενώ σε μικρότερους οικισμούς έφτανε τα 10.000 ευρώ.

Τι αλλάζει με τη διεύρυνση

Με τη νέα ρύθμιση, όσοι μετακινηθούν στις νέες Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν 10.000 ευρώ.

Η ενίσχυση μπορεί να συνδυαστεί είτε με περιουσία που έχουν οι δικαιούχοι στις περιοχές αυτές είτε με κάποιο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ είτε με άλλη κρατική παροχή.

Ο στόχος του προγράμματος

Σύμφωνα με την υπουργό, βασικός στόχος είναι να μπορέσουν οι δικαιούχοι να επιστρέψουν κυρίως στον τόπο τους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου συνέδεσε το πρόγραμμα με την ενίσχυση της Περιφέρειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού.