Επίδομα Παιδιού: Ποιοί δικαιούνται έως 1.050 ευρώ χωρίς αίτηση

Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το νέο έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά παιδί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των αρμόδιων αρχών.

Επίδομα Παιδιού: Η οικονομική ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου, με τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το μέτρο καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Κλιμάκωση ανάλογα με τον αριθμό παιδιών

Τα ποσά του επιδόματος διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό ανέρχεται στα 150 ευρώ, με όριο εισοδήματος έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και 39.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Για δύο παιδιά, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 300 ευρώ, με τα εισοδηματικά όρια να φτάνουν τις 45.000 και 44.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι οικογένειες με τρία παιδιά θα λάβουν 450 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 50.000 ευρώ για έγγαμους ή τις 49.000 ευρώ για μη έγγαμους.

Αντίστοιχα, για οικογένειες με επτά παιδιά, το ποσό φτάνει τα 1.050 ευρώ, με εισοδηματικά όρια έως 65.000 ευρώ για έγγαμους και έως 64.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ποσά παραμένουν ίδια, ωστόσο τα εισοδηματικά όρια είναι ελαφρώς χαμηλότερα.

Η διαδικασία καταβολής

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση ή άλλη ενέργεια από τους πολίτες. Τα ποσά θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των υπηρεσιών.

Η πίστωση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του υφιστάμενου σχεδίου πληρωμών.

Το μέτρο εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο μέτρων στήριξης της κυβέρνησης και αποσκοπεί στην άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από τις πιέσεις του πληθωρισμού. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το δημοσιονομικό υπερπλεόνασμα.