Νταντάδες της Γειτονιάς: Πότε θα ανοίξει το μητρώο για τις μητέρες – Τι πρέπει να γνωρίζουν

Σε περίπου 2 εβδομάδες εάν όχι και λιγότερο θα ανοίξει το μητρώο για τις μαμάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» το οποίο αφορά τη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών, όπως γνωστοποίησε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Και πρόσθεσε πως από τη στιγμή που μια μαμά μπαίνει στο Μητρώο «Νταντάδες της Γειτονιάς», μετά θα μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος. Η διαδικασία της υποβολής αίτησης μιας μαμάς για το πρόγραμμα είναι πολύ πιο απλή από αυτής της νταντάς, σημείωσε και εξήγησε και τον λόγο που συμβαίνει αυτό. Η νταντά θα πρέπει να ανεβάσει κάποια δικαιολογητικά στην πλατφόρμα για να λάβει μέρος στο πρόγραμμα, τόνισε.

Εν συνεχεία επεσήμανε τη μεγάλη ανταπόκριση στο άνοιγμα της πλατφόρμας του προγράμματος για την εγγραφή επιμελητών. «Έχουμε τρομερή επιτυχία στο Νταντάδες της γειτονιάς. Έχουμε ήδη 52.000 επισκέψεις στο site. 10.000 νταντάδες έχουν ανοίξει τους φακέλους τους με δικαιολογητικά. Μέσα σε 2 εβδομάδες έγιναν 10.000 αιτήσεις. Και έχουμε 2.000 νταντάδες που έχουν ήδη ολοκληρώσει τα σχετικά μαθήματα στο website.Πρόκειται για το τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο που θέλουμε να κάνουν » υπογράμμισε.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μητέρες

Ακόμη οι μητέρες θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

Οι ωφελούμενοι

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου και εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών

κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει ανατεθεί, με δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη, η αποκλειστική επιμέλεια βρέφους ή νηπίου, που εργάζεται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργες,

μητέρες φυσικές, θετές ή ανάδοχες, με βρέφος ή νήπιο, που είναι εγγεγραμμένες σε σχολές ανώτερης και ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) της ημεδαπής, καθώς και καταρτιζόμενες σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης και οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω περιπτώσεις,

πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι, που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα βρέφους ή νηπίου που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα ενός ωφελούμενου:

με 1 παιδί δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ

με 2 παιδιά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ

Ωστόσο δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά κριτήρια για ωφελούμενους/ες με 3 και άνω παιδιά.