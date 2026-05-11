ΔΥΠΑ: Πότε βγαίνουν τα προσωρινά αποτελέσματα για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Η ΔΥΠΑ ετοιμάζει την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, μετά τον αριθμό-ρεκόρ των 816.646 αιτήσεων για 300.000 επιταγές.

Η ΔΥΠΑ βρίσκεται στην τελική φάση της πρώτης επεξεργασίας των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, με τα προσωρινά αποτελέσματα να αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 15 Μάη. Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές, καθώς 816.646 ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αίτηση για να διεκδικήσουν μία από τις 300.000 επιταγές.

Στο πρόγραμμα διεκδικούν δωρεάν διακοπές και περίπου 11.000 εργαζόμενοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ. Ο μεγάλος όγκος των αιτήσεων έχει οδηγήσει σε μετάθεση της συνολικής διαδικασίας, καθώς απαιτούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων για να ολοκληρωθεί η μοριοδότηση και η κατάταξη των δικαιούχων.

Πότε αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα

Το πρώτο στάδιο αφορά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελούμενων και των προσωρινών Πινάκων Αποκλειομένων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανάρτησή τους αναμένεται μέχρι τα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Οι συμμετέχοντες δεν θα λάβουν ξεχωριστή ενημέρωση με άλλο τρόπο, αλλά θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι τα αποτελέσματα μέσω του ιστοτόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή εφαρμογών της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία ενημέρωσης γίνεται με ευθύνη των ενδιαφερομένων, όπως προβλέπεται για το πρόγραμμα.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών δεν θα ξεκινήσουν στις 18 Μαΐου, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Λόγω του αριθμού-ρεκόρ των αιτήσεων, η έναρξη μετατίθεται προς τα τέλη του μήνα ή τις αρχές Ιουνίου.

Τι θα περιλαμβάνει το προσωρινό μητρώο

Στο προσωρινό μητρώο θα εμφανίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Αίτησης όλων των δικαιούχων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Μαζί με αυτούς θα αναγράφονται τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΦΜ και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους.

Παράλληλα, θα παρουσιάζονται τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε δικαιούχος για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτυπώνεται η θέση κάθε αίτησης στη διαδικασία επιλογής.

Για τα ωφελούμενα μέλη ανά δικαιούχο θα αναγράφονται τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου, καθώς και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ. Στο ίδιο μητρώο θα υπάρχει και η ένδειξη για το αν εκδίδεται ή όχι Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο μέλος που πληροί τις προϋποθέσεις.

Ποιοι δεν επιλέγονται για επιταγή

Οι δικαιούχοι που θα εμφανίζονται στα μητρώα χωρίς ένδειξη έκδοσης Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν θα έχουν επιλεγεί για την κάλυψη της διαμονής και της ακτοπλοϊκής μετακίνησής τους. Η ένδειξη αυτή είναι καθοριστική για το αν ο συμμετέχων μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις περιπτώσεις όπου για το ίδιο παιδί έχει υποβληθεί αποδεκτή αίτηση και από τους δύο γονείς. Μετά την ολοκλήρωση της μοριοδότησης, το παιδί θα καταχωρείται ως ωφελούμενο στον γονέα που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση.

Πώς θα γίνονται οι ενστάσεις

Όσοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής θα μπορούν να καταθέσουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων. Η ένσταση θα υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, μέσα στην προθεσμία που θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή και θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Υπηρεσίας.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ένστασης. Επίσης, ενστάσεις που δεν γίνονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ιστοτόπου της ΔΥΠΑ δεν θα εξετάζονται.

Οι συμμετέχοντες που θα καταθέσουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν με σαφήνεια τον λόγο για τον οποίο προσφεύγουν κατά των αποτελεσμάτων. Ο λόγος πρέπει να συνδέεται με την αιτία απόρριψης ή με το σημείο που αμφισβητείται, όπως για παράδειγμα η εσφαλμένη μοριοδότηση ή η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά και η τελική κατάταξη

Για να αξιολογηθεί η ένσταση, οι ισχυρισμοί των συμμετεχόντων πρέπει να τεκμηριώνονται με δικαιολογητικά. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά, με σάρωση, μαζί με την ένσταση.

Η επισύναψη δικαιολογητικών απαιτείται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν πρόκειται για στοιχεία που αναζητούνται αυτεπάγγελτα, όπως τα εισοδηματικά δεδομένα. Χωρίς την απαιτούμενη τεκμηρίωση, η ένσταση δεν μπορεί να αξιολογηθεί σωστά.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ, ο Διοικητής καταρτίζει τον οριστικό Πίνακα Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων. Τα οριστικά αυτά αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό πίνακα και το προσωρινό μητρώο.

Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων δεν προβλέπεται δικαίωμα νέας ένστασης. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από τον ιστότοπο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή εφαρμογές της Υπηρεσίας.