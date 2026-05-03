Νταντάδες της Γειτονιάς – Επέκταση του ntantades.gov.gr και στήριξη οικογενειών με έως 500 ευρώ

Σε πλήρη εφαρμογή περνά το πρόγραμμα ntantades.gov.gr με επίδομα έως 500 ευρώ και διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια για τη φροντίδα παιδιών.

Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας ntantades.gov.gr, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανασκόπηση του Μαΐου στο Facebook. Το πρόγραμμα παιδικής φροντίδας περνά πλέον σε φάση καθολικής εφαρμογής, επεκτείνοντας τη λειτουργία του σε όλη τη χώρα και ενισχύοντας τις επιλογές των οικογενειών.

Η πρωτοβουλία αφορά τη φροντίδα βρεφών και νηπίων έως 2,5 ετών, προσφέροντας οικονομική στήριξη στους γονείς και παράλληλα δημιουργώντας ένα οργανωμένο δίκτυο πιστοποιημένων επιμελητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεύρυνση των δικαιούχων και στην ευελιξία του προγράμματος, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας.

Δυναμική πρεμιέρα έκανε και η πλατφόρμα ntantades.gov.gr, με πάνω από 13.500 επισκέψεις από την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας. Πλέον, το πρόγραμμα περνά στην καθολική εφαρμογή του και επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας μια οργανωμένη, ασφαλή και ευέλικτη λύση φροντίδας για βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Στην πιλοτική του φάση είδαμε πόσο πολύ βοήθησε, αφού εξυπηρετήθηκαν πάνω από 2.200 οικογένειες, καλύπτοντας ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά από 1.209 πιστοποιημένους επιμελητές και επιμελήτριες. Θέλω να σταθώ σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό: στο δίκτυο των επιμελητών μπορούν να ενταχθούν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, οι οποίοι θα λαμβάνουν την ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως παρακράτηση από τη σύνταξή τους.

Αιτήσεις για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»: Βήμα – βήμα η διαδικασία εγγραφής

Η στήριξη είναι ουσιαστική, με 500 ευρώ μηνιαίως για γονείς που εργάζονται με πλήρη απασχόληση ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, και 300 ευρώ για όσους εργάζονται με μερική απασχόληση, είναι φοιτητές ή άνεργοι. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα -24.000€ στη μητέρα για το πρώτο παιδί, 27.000€ για το δεύτερο ενώ για πρώτη φορά στα προγράμματα παιδικής φύλαξης αφαιρέθηκαν τελείως τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πάνω, ώστε να καλύπτουν την πλειονότητα των οικογενειών.

Στόχος μας είναι η φροντίδα των παιδιών μας να μην είναι εμπόδιο αλλά στήριγμα για τους γονείς και ειδικότερα για τις μαμάδες που είναι και οι δικαιούχοι του προγράμματος.