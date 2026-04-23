«Νταντάδες της γειτονιάς»: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι – Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, 27/04, το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» που απευθύνεται σε γονείς με βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

«Αυτήν τη Δευτέρα, 27 του μηνός, ξεκινάει το πρόγραμμα ‘Νταντάδες της γειτονιάς’. Όλοι όσοι επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές θα μπουν στην πλατφόρμα για να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. (…) Αυτό το πρόγραμμα έχει ως στόχο να στηρίξει την οικογένεια, να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή», αναφέρει στο MEGA η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

«Θα πρέπει το βρέφος να είναι από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προκειμένου η μανούλα να δικαιούται να κάνει αίτηση για να απασχολήσει επιμελητή», επισημαίνει, τονίζοντας πως το πρόγραμμα αφορά και «τον μπαμπά όταν είναι μονογονέας».

Οι προϋποθέσεις για τις μητέρες προκειμένου να ενταχθούν

«Εάν έχει ένα παιδί, ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 24.000 ευρώ, αν έχει 2 παιδιά ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι 27.000 ευρώ, αν έχει 3 και πάνω παιδιά, κανένα εισοδηματικό κριτήριο».

«Εάν η μανούλα είναι πλήρους απασχόλησης, θα λάβει 500 ευρώ τον μήνα για τον φροντιστή. Εάν η μανούλα είναι μερικής απασχόλησης θα λάβει 300 ευρώ. Για πρώτη φορά εντάσσουμε και τις μανούλες φοιτήτριες και δίνουμε και τη δυνατότητα στις άνεργες μανούλες για τρεις μήνες να λάβουν το ποσό των 300 ευρώ για να μπορέσουν να κάνουν συναντήσεις, να δώσουν συνεντεύξεις, να μπορέσουν και οι ίδιες να βρουν μία δουλειά».

Όσον αφορά τους επιμελητές:

«Τους ελέγχουμε τους επιμελητές, θωρακίζουμε τη διαδικασία».

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, η υφυπουργός αναφέρθηκε και στην καμπάνια σχετικά με το «χάπι του βιασμού».