Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» για voucher μέχρι 500 ευρώ

Ανοίγει στις 27 Απριλίου η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» με επιδότηση έως 500 ευρώ τον μήνα.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» ανοίγει για νέες αιτήσεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, όπως ανακοίνωσε η Δόμνα Μιχαηλίδου, δίνοντας τη δυνατότητα εγγραφής επιμελητών και επιμελητριών. Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά, προσφέροντας οργανωμένες λύσεις φύλαξης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της οικογένειας, με οικονομική στήριξη προς τους γονείς και παράλληλη δημιουργία μητρώου επιμελητών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο επαγγελματίες όσο και πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και φοιτήτριες.

Οι επιμελητές μπορούν να αναλαμβάνουν έως τρία παιδιά, ενώ οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν επιμελητή, εφόσον το επιθυμούν.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοί δικαιούνται έως 500 ευρώ

Ποιες ηλικίες αφορά

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φροντίδα βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών, προσφέροντας ευέλικτες λύσεις φύλαξης για οικογένειες που έχουν αυξημένες ανάγκες.

Η δομή του προγράμματος επιτρέπει την προσαρμογή στις ανάγκες κάθε οικογένειας, ενισχύοντας τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας.

Προϋποθέσεις και ασφάλεια

Η εγγραφή στο μητρώο επιμελητών προϋποθέτει την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα -Ποιοί δικαιούνται έως 500 ευρώ

Επιπλέον, απαιτείται τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ ή τον Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Τα ποσά της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως 500 ευρώ τον μήνα για γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ για όσους εργάζονται μερικώς ή αναζητούν εργασία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν προβλέπονται περιορισμοί.

Συμμετοχή συνταξιούχων

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή συνταξιούχων, οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ως επιμελητές χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους.

Η ρύθμιση αυτή επιτρέπει την αξιοποίηση της εμπειρίας και της διαθεσιμότητας μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων, ενισχύοντας το συνολικό δίκτυο φροντίδας για τα παιδιά.