«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ποιοί δικαιούνται έως 500 ευρώ

Η νέα ΚΥΑ καθορίζει με σαφήνεια τους όρους εγγραφής των επιμελητών και επιμελητριών στο σχετικό Μητρώο, το οποίο θα λειτουργεί ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της δράσης στον ιστότοπο ntantades.gov.gr και θα είναι προσβάσιμο μέσω του gov.gr.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτή και διαρκής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Ωστόσο, για τη συμμετοχή στο Μητρώο προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την εκπαίδευση, την κατάσταση υγείας, τη γνώση πρώτων βοηθειών και τον ποινικό έλεγχο, ώστε οι υπηρεσίες φροντίδας προς τα βρέφη και τα νήπια να παρέχονται με όρους ασφάλειας, αξιοπιστίας και πλήρους προστασίας.

Όπως έχει διευκρινιστεί, στο σύστημα θα μπορούν να εγγράφονται όχι μόνο επαγγελματίες επιμελητές αλλά και μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση από 300 έως 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας, η οποία μπορεί να είναι εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη ή άνεργη.

Για ένα παιδί το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά στις 27.000 ευρώ. Παράλληλα, έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως παππούδες και γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αναγνωρίζοντας θεσμικά μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.

Νταντάδες της γειτονιάς: ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Η δράση αφορά βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2 ετών και 6 μηνών, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται ειδική μέριμνα και για φοιτήτριες και σπουδάστριες μητέρες.