Νταντάδες της γειτονιάς: ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Πίνακας περιεχομένων

Δωρεάν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε όλη τη χώρα.

Τα δωρεάν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών για τη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» τίθενται σε εφαρμογή, με στόχο την εκπαίδευση υποψήφιων επιμελητών και επιμελητριών σε όλη την Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται μέσα από συνεργασία του Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επάρκεια όσων συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση.

Το μνημόνιο συνεργασίας και η έναρξη της δράσης

Η συνεργασία επισφραγίστηκε με την υπογραφή μνημονίου τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, από τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνιος Αυγερινός, και την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη.

Το μνημόνιο θέτει τις βάσεις για μια οργανωμένη και συστηματική συνεργασία, που αποσκοπεί στην καθολική εφαρμογή της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» σε πανελλαδικό επίπεδο.

Ποιοι θα συμμετέχουν στα σεμινάρια

Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε υποψήφιους επιμελητές και επιμελήτριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φροντίδας παιδιών.

Μέσα από τα σεμινάρια, οι συμμετέχοντες θα αποκτούν βασικές γνώσεις Πρώτων Βοηθειών, ενισχύοντας την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε περιστατικά που μπορεί να προκύψουν κατά τη φροντίδα παιδιών.

Ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει την εκπαίδευση, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα των Πρώτων Βοηθειών.

Η δράση θα αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των συμμετεχόντων και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Στόχος η ενίσχυση της ασφάλειας στη φροντίδα παιδιών

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση περιστατικών.

Με την παροχή δωρεάν εκπαίδευσης, επιδιώκεται να ενισχυθεί η ετοιμότητα των συμμετεχόντων, συμβάλλοντας σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και τις οικογένειες που συμμετέχουν στη δράση.