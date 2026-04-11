Νταντάδες της Γειτονιάς: Τι αλλάζει μετά το Πάσχα του 2026

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» διευρύνεται με ενίσχυση έως 500 ευρώ τον μήνα και άνοιγμα της πλατφόρμας μετά το Πάσχα του 2026.

Οι Νταντάδες της Γειτονιάς επανέρχονται στο προσκήνιο με διευρυμένο πλαίσιο εφαρμογής, καθώς ανακοινώθηκε το άνοιγμα της πλατφόρμας μετά το Πάσχα του 2026. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών και κυρίως των εργαζόμενων μητέρων, προσφέροντας οικονομική στήριξη για τη φροντίδα των παιδιών.

Η ανακοίνωση έγινε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών, συνδέοντας την ενίσχυση με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Το ύψος του επιδόματος και τα εισοδηματικά όρια

Η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως και τα 500 ευρώ τον μήνα για τη φροντίδα παιδιού, αποτελώντας ένα σημαντικό μέτρο στήριξης για τους δικαιούχους. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, με βασικό κριτήριο το ατομικό εισόδημα της μητέρας.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι παίρνουν έως 300 ευρώ και ποιοι συμμετέχουν

Για οικογένειες με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά ανέρχεται στις 27.000 ευρώ. Σε περιπτώσεις με τρία παιδιά και άνω, δεν τίθεται εισοδηματικός περιορισμός, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων.

Διεύρυνση του προγράμματος και νέες δυνατότητες

Το πρόγραμμα εισάγει σημαντικές αλλαγές, επεκτείνοντας το πλαίσιο των προσώπων που μπορούν να συμμετέχουν. Πέρα από επαγγελματίες φροντιστές, δίνεται πλέον η δυνατότητα εγγραφής και σε μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος.

«Νταντάδες της γειτονιάς»: Αλλαγές στο πρόγραμμα -Οι νέες ανακοινώσεις

Συγκεκριμένα, πρόσωπα όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αναγνωρίζοντας έτσι μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται ευρέως στην ελληνική οικογένεια.

Στόχος η στήριξη της οικογένειας

Η διεύρυνση των Νταντάδων της Γειτονιάς αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου για τη φροντίδα των παιδιών, ενισχύοντας την καθημερινότητα των γονέων. Το μέτρο επιχειρεί να δώσει λύση σε πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα επιλογής φροντιστή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού, με τρόπο που συνδυάζει την οικονομική ενίσχυση με την ευελιξία στη φροντίδα των παιδιών.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το Πάσχα του 2026, οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο για το πρόγραμμα, με στόχο την ευρύτερη εφαρμογή του και τη διευκόλυνση περισσότερων οικογενειών στην πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.