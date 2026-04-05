Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι παίρνουν έως 300 ευρώ και ποιοι συμμετέχουν

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» ενισχύει οικονομικά οικογένειες και μητέρες, διευρύνοντας τους δικαιούχους και θέτοντας σαφείς όρους συμμετοχής.

Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» αποτελεί μία οργανωμένη παρέμβαση στήριξης της οικογένειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη των αναγκών φροντίδας παιδιών. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι μητέρες, με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και τη δυνατότητα καλύτερης συνύπαρξης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Ταυτόχρονα, η δράση ενισχύεται με οικονομικά κίνητρα και διευρυμένες κατηγορίες δικαιούχων, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια και σαφές πλαίσιο συμμετοχής.

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενες μητέρες, είτε απασχολούνται στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και όσες δραστηριοποιούνται ως ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται φυσικές, θετές και ανάδοχες μητέρες.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε φοιτήτριες μητέρες, οι οποίες μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ. Αντίστοιχα, άνεργες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν voucher 300 ευρώ για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις μητέρες, καθώς προβλέπει συμμετοχή και άλλων προσώπων που έχουν την ευθύνη ανατροφής παιδιού. Συγκεκριμένα, δικαίωμα ένταξης έχουν πατέρες που διαθέτουν αποκλειστική γονική μέριμνα.

Παράλληλα, δυνατότητα συμμετοχής δίνεται και σε κάθε πρόσωπο που έχει λάβει, με δικαστική απόφαση, την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

Τα εισοδηματικά όρια και η οικονομική ενίσχυση

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνδέεται με συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για μητέρες με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, το αντίστοιχο όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων δικαιούχων και ενισχύοντας την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς για μητέρες με τρία παιδιά και άνω δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που αναδεικνύει την προτεραιότητα που δίνεται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι προϋποθέσεις για επιμελητές και επιμελήτριες

Το πρόγραμμα καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις για όσους επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας. Βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενώ απαιτείται και η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου επιμόρφωσης.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για όσους διαθέτουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς ειδικότητας, καθώς θεωρείται ότι καλύπτουν ήδη τις απαιτούμενες γνώσεις.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι επιμελητές οφείλουν να προσκομίσουν σειρά δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, πιστοποιητικά υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

Επιπλέον, απαιτούνται πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ποινική δίωξη σε εξέλιξη και ότι το άτομο δεν είναι φυγόδικο ή φυγόποινο, τα οποία εκδίδονται από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται σε ειδικό Μητρώο Επιμελητών, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τον κατάλληλο επιμελητή.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη ότι υπηρεσίες φροντίδας μπορούν να παρέχουν ακόμη και συγγενικά πρόσωπα, όπως ο παππούς ή η γιαγιά, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την κάλυψη των αναγκών των οικογενειών.

