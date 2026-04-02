Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ: Ποιοί πάνε σήμερα ταμείο

Ξεκινά η προπληρωμή του επιδόματος εργασίας από τη ΔΥΠΑ πριν το Πάσχα, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους δικαιούχους.

Το επίδομα εργασίας τίθεται στο επίκεντρο καθώς από σήμερα, 2 Απριλίου, η ΔΥΠΑ προχωρά σε προπληρωμή της παροχής ενόψει Πάσχα. Η διαδικασία αφορά δικαιούχους που θα δουν τα ποσά να πιστώνονται απευθείας στους λογαριασμούς τους.

Η καταβολή γίνεται χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους περισσότερους δικαιούχους, καθώς η πίστωση πραγματοποιείται αυτόματα σε προπληρωμένες κάρτες. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη φυσικής παρουσίας στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Πότε καταβάλλεται και τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η προπληρωμή αφορά όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας. Για εκείνους όμως που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία από 2 έως 19 Απριλίου 2026, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δήλωση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή που αφορά τη δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα εργασίας

Δικαιούχοι είναι όσοι προσλαμβάνονται σε θέση πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της επιδότησης ανεργίας και αιτούνται τη συνέχιση της χορήγησης. Το επίδομα καταβάλλεται μία φορά μέσα στην ίδια τριετία.

Παράλληλα, απαιτείται η πρόσληψη να αφορά εργοδότη στον οποίο ο εργαζόμενος δεν είχε απασχοληθεί τα δύο προηγούμενα έτη πριν από την έναρξη της επιδότησης ανεργίας. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζουν το πλαίσιο ένταξης στο πρόγραμμα.

Δώρο Πάσχα 2026 ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα θα πάρουν

Το ποσό και η επίδραση του κατώτατου μισθού

Το επίδομα αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μέχρι τη λήξη της επιδότησης. Με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, το ποσό του επιδόματος αυξάνεται στα 282,29 ευρώ από 270 ευρώ.

Ωστόσο, για την τρέχουσα προπληρωμή εκτιμάται ότι το ποσό θα παραμείνει στα 270 ευρώ, ενώ η αυξημένη καταβολή αναμένεται να εφαρμοστεί από τον επόμενο μήνα.

Πώς φορολογείται και τι ισχύει για ειδικές περιπτώσεις

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, ενώ πρέπει να δηλώνεται στη φορολογική δήλωση σε ειδικούς κωδικούς που αφορούν απαλλασσόμενα ποσά. Η καταβολή του συνεχίζεται ακόμη και σε περιπτώσεις διακοπής της εργασίας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Αντίθετα, εξαιρούνται από τη χορήγηση όσοι προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες θέσεων, όπως σε προγράμματα επανένταξης, σε επιχειρήσεις συγγενών ή στο Δημόσιο με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου.