Δώρο Πάσχα 2026 ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα θα πάρουν

Πίνακας περιεχομένων

Το Δώρο Πάσχα 2026 της ΔΥΠΑ καταβάλλεται στους ανέργους στις 2 Απριλίου, με πιθανή πίστωση και στις 3 Απριλίου σε ορισμένες περιπτώσεις.

Το Δώρο Πάσχα 2026 της ΔΥΠΑ προγραμματίζεται να καταβληθεί στους ανέργους εντός της εβδομάδας, με ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 2 Απριλίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, τα ποσά ενδέχεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 3 Απριλίου.

Η διαδικασία πληρωμής έχει στόχο να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της Μεγάλης Εβδομάδας, η οποία φέτος ξεκινά στις 6 Απριλίου, ώστε οι δικαιούχοι να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους ενόψει των εορτών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα 2026 ΔΥΠΑ

Δικαιούχοι της παροχής είναι οι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας ύψους 540 ευρώ. Παράλληλα, στο πεδίο των δικαιούχων εντάσσονται και όσοι λαμβάνουν το νέο κλιμακωτό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 1.295 ευρώ.

Το τακτικό επίδομα χορηγείται σε μισθωτούς των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λήξει ή έχει καταγγελθεί, με διάρκεια επιδότησης που κυμαίνεται από πέντε έως δώδεκα μήνες, ανάλογα με τα ένσημα που έχουν συμπληρώσει.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό που θα λάβουν οι άνεργοι

Το ποσό του Δώρου Πάσχα αντιστοιχεί στο μισό μηνιαίο επίδομα ανεργίας. Για τους δικαιούχους του βασικού επιδόματος, αυτό μεταφράζεται σε 270 ευρώ.

Η καταβολή βασίζεται στην κατώτατη επιδότηση και ακολουθεί τον ίδιο κανόνα υπολογισμού για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως κατηγορίας επιδόματος.

Πότε καταβάλλεται ολόκληρο το Δώρο Πάσχα

Ολόκληρο το ποσό του Δώρου Πάσχα θα λάβουν όσοι επιδοτούνται συνεχώς από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου 2026. Σε αυτή την περίπτωση, η παροχή αντιστοιχεί στο πλήρες μισό μηνιαίο επίδομα.

Για όσους δεν πληρούν τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδότησης.

Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή

Από την καταβολή του Δώρου Πάσχα εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι. Η συγκεκριμένη κατηγορία δεν εντάσσεται στους δικαιούχους της παροχής.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποσού αποτελεί η κατοχή της σχετικής κάρτας, η οποία χρησιμοποιείται ως το μοναδικό μέσο πληρωμής για τους δικαιούχους.