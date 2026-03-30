Ανατροπές στο επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ: Το νέο μοντέλο που αλλάζει τα πάντα

Το επίδομα ανεργίας περνά σε νέο μοντέλο με διαφοροποίηση ποσών και αλλαγές στη διάρκεια και τη φιλοσοφία στήριξης των ανέργων.

Το επίδομα ανεργίας εισέρχεται σε μια νέα φάση, καθώς προωθείται ένα διαφορετικό σύστημα υπολογισμού που μεταβάλλει τον τρόπο ενίσχυσης των ανέργων. Το βασικό χαρακτηριστικό του νέου πλαισίου είναι ότι το ποσό δεν θα είναι πλέον ενιαίο για όλους, αλλά θα καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα ατομικά στοιχεία.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια συνολική αναδιάρθρωση της πολιτικής στήριξης, καθώς το ύψος της ενίσχυσης θα συνδέεται με τον μισθό, τον χρόνο ασφάλισης και τη διάρκεια της ανεργίας. Η σχετική ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης πραγματοποιείται με απόφαση του Νίκος Παπαθανάσης, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο επιδότησης.

Νέος τρόπος υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας

Το νέο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται πλέον ως ένα σύστημα δύο συνιστωσών, που περιλαμβάνει ένα σταθερό ποσό και ένα μεταβλητό μέρος. Το δεύτερο στοιχείο εξαρτάται άμεσα από τις αποδοχές που είχε ο εργαζόμενος πριν μείνει άνεργος, καθώς και από τον χρόνο ασφάλισής του.

Με αυτόν τον τρόπο, το τελικό ποσό διαφοροποιείται από δικαιούχο σε δικαιούχο, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται και ανώτατο όριο καταβολής. Η εισαγωγή αυτής της «οροφής» διασφαλίζει ότι η ενίσχυση παραμένει εντός συγκεκριμένων πλαισίων.

Ενοποίηση παροχών και απλοποίηση διαδικασιών

Στο ισχύον καθεστώς λειτουργούν δύο ξεχωριστές παροχές, η τακτική επιδότηση ανεργίας και το επίδομα μακροχρόνια ανέργων. Με τη νέα προσέγγιση, οι δύο αυτές μορφές στήριξης συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο επίδομα.

Η ενοποίηση αυτή στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση του διοικητικού φόρτου. Παράλληλα, το επίδομα για τους μακροχρόνια ανέργους αποσυνδέεται από εισοδηματικά κριτήρια, γεγονός που αλλάζει τον τρόπο πρόσβασης και ενδέχεται να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων.

Διάρκεια και χρονική κατανομή της ενίσχυσης

Η χρονική καταβολή του επιδόματος μεταβάλλεται σημαντικά, καθώς υιοθετείται ένα εμπροσθοβαρές μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι οι άνεργοι θα λαμβάνουν υψηλότερα ποσά στην αρχή της περιόδου ανεργίας, τα οποία θα μειώνονται σταδιακά.

Η διάρκεια της επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και τους 24 μήνες, ανάλογα με το ιστορικό απασχόλησης. Ωστόσο, για να ενταχθεί κάποιος στο σύστημα, απαιτείται να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 175 ημέρες ασφάλισης πριν από τη λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης.

Σύνδεση με την επανένταξη στην εργασία

Ένα ακόμη στοιχείο του νέου μοντέλου είναι η διατήρηση του επιδόματος ακόμη και όταν ο άνεργος συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης. Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει τη σύνδεση της επιδότησης με την προσπάθεια επιστροφής στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η συνολική φιλοσοφία του συστήματος αλλάζει, καθώς επιδιώκεται να λειτουργεί όχι μόνο ως μέσο στήριξης, αλλά και ως κίνητρο για ταχύτερη επαγγελματική επανένταξη.

Πιλοτική εφαρμογή και χρηματοδότηση του έργου

Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί αρχικά σε πιλοτική βάση, μέσω επιλογής δικαιούχων με τυχαία δειγματοληψία. Στόχος είναι να αξιολογηθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητά του σε σύγκριση με το υφιστάμενο σύστημα.

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο έργο «Αναπροσαρμογή επιδομάτων ανεργίας – Σύνδεση με προϋπηρεσία», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιείται από τη ΔΥΠΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας. Το έργο, με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, έχει λάβει παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 για την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης και την προσαρμογή των τεχνικών παραμέτρων.

Το αποτέλεσμα των αλλαγών είναι ότι το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται από ένα σταθερό ποσό σε ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο αντανακλά το εργασιακό παρελθόν κάθε δικαιούχου και διαφοροποιεί την ενίσχυση από άτομο σε άτομο.