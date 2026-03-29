ΔΥΠΑ: Τα προγράμματα που ενισχύουν την ένταξη στην αγορά εργασίας

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ έχουν συμβάλει την τελευταία τριετία στην ένταξη ή διατήρηση περισσότερων από 260.000 πολιτών στην αγορά εργασίας.

Η ΔΥΠΑ καταγράφει σημαντικά αποτελέσματα από τα προγράμματα κατάρτισης της τελευταίας τριετίας, καθώς χιλιάδες πολίτες έχουν ενταχθεί ή παραμείνει στην αγορά εργασίας μέσω δράσεων αναβάθμισης δεξιοτήτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν βασικό εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης.

Συνολικά, περισσότεροι από 260.731 πολίτες έχουν βρει εργασία ή έχουν διατηρήσει τη θέση τους μέσα από τις δράσεις κατάρτισης που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία. Η χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, με πόρους από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, γεγονός που αποτυπώνει τη στρατηγική επένδυση στον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα έως 750 ευρώ

Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένα νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης δεξιοτήτων. Η δράση επικεντρώνεται στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, ενώ περιλαμβάνει και θεματικές ενότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες και να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) που μπορεί να φτάσει έως τα 750 ευρώ.

Συνολικά, στο πλαίσιο της πρόσκλησης προβλέπονται 114.384 διαθέσιμες θέσεις. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των εργαζομένων σε τομείς που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη και αυξημένη ζήτηση στην οικονομία.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων για εργαζόμενους

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας εμφανίζουν τα προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, το 92% των συμμετεχόντων κατάφερε να διατηρήσει ή να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, από τους 113.394 εργαζόμενους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι 104.322 διατήρησαν ή βελτίωσαν την επαγγελματική τους θέση. Το αποτέλεσμα αυτό καταδεικνύει τη σημασία της συνεχούς εκπαίδευσης και της προσαρμογής των δεξιοτήτων στις ανάγκες της αγοράς.

Ακόμη μεγαλύτερη απορρόφηση καταγράφηκε στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους με αντικείμενο τις πράσινες δεξιότητες. Εκεί το ποσοστό έφτασε το 93%, με 60.790 από τους 65.366 συμμετέχοντες να παραμένουν ή να ενισχύουν την παρουσία τους στην αγορά εργασίας.

Η ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας

Σημαντική είναι η συμβολή των προγραμμάτων και για τους ανέργους. Στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, ο πρώτος κύκλος κατέγραψε ποσοστό απορρόφησης 52%. Από τους 102.477 ανέργους που συμμετείχαν, οι 53.272 βρήκαν εργασία.

Στον δεύτερο κύκλο του ίδιου προγράμματος dypa.gov.gr, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 50%, καθώς 18.801 άτομα εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας από τους συνολικά 37.602 καταρτισθέντες ανέργους.

Θετικά αποτελέσματα εμφανίζει και η Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε στο 66%, με 5.117 από τους 7.753 συμμετέχοντες να βρίσκουν απασχόληση.

Προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη

Στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους με αντικείμενο τις πράσινες δεξιότητες, το ποσοστό απορρόφησης έχει φτάσει το 46%. Από τους 40.063 συμμετέχοντες, οι 18.429 έχουν ήδη ενταχθεί στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες αιχμής, καθώς και τα προγράμματα ανοικτού τύπου «scale up». Μέχρι στιγμής, τα ποσοστά απορρόφησης διαμορφώνονται στο 26% και στο 25% αντίστοιχα.

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται προσωρινά, καθώς τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Με την ολοκλήρωση των δράσεων αναμένεται να υπάρξει αναθεώρηση των ποσοστών απορρόφησης.