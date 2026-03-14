Έκτακτο επίδομα 200 ευρώ – Ποιός δήμος το δίνει

Έκτακτο επίδομα Πάσχα ύψους έως και 200 ευρώ χορηγεί ο δήμος Νέας Σμύρνης, προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν βασικές ανάγκες κατά την περίοδο των εορτών.

Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία άνω του 67%, άνεργοι και πολίτες που έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Νέας Σμύρνης, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Τα κριτήρια

Εισόδημα έως 6.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.

Ακίνητη περιουσία: επιτρέπεται η κατοχή ενός ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ή ποσοστού συνιδιοκτησίας, συνολικής επιφάνειας έως 150 τετραγωνικά μέτρα.

Τα ποσά της ενίσχυσης

120 ευρώ για νοικοκυριά με 1 έως 2 άτομα

160 ευρώ για οικογένειες με 3 έως 4 μέλη

200 ευρώ για νοικοκυριά με 5 μέλη και άνω

Τα ποσά της ενίσχυσης είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ δεν επηρεάζουν την καταβολή άλλων κοινωνικών παροχών.

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 13 Μαρτίου 2026.

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται βασικά δικαιολογητικά, όπως:

δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

λογαριασμός ΔΕΚΟ,

εκκαθαριστικό σημείωμα και στοιχεία Ε9 ή ΕΝΦΙΑ,

τραπεζικός λογαριασμός (IBAN).

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν λάβει την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση τα Χριστούγεννα του 2025 δεν χρειάζεται να προσκομίσουν εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά, αλλά αρκεί μόνο η υποβολή της αίτησης.

