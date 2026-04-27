Μονιμοποιούνται χωρίς αξιολόγηση 28 εκπαιδευτικοί – Προσέφυγαν στα δικαστήρια και κέρδισαν
Δεκτή έκανε την προσφυγή 28 εκπαιδευτικών που διορίστηκαν το 2021 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Χανιά, το διοικητικό εφετείο Χανίων.
Η προσφυγή αφορούσε την έκδοση διαπιστωτικής πράξης μονιμοποίησής τους παρά το ότι δεν είχαν περάσει από αξιολόγηση και το υπουργείο Παιδείας δεν εξέδιδε σχετικές αποφάσεις για τους εκπαιδευτικούς αυτούς.
Προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια και, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστος Μπέλμπας, δικαιώθηκαν.
Η απόφαση υποχρεώνει να εκδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησης από το υπουργείο.
Θεωρητικά το υπουργείο μπορεί να προσφύγει στο ΣτΕ, αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει κάνει για ανάλογες υποθέσεις.
Εκκρεμούν και άλλες αποφάσεις για το ίδιο ζήτημα, με περίπου 35 εκπαιδευτικούς ακόμα στα Χανιά να έχουν προσφύγει στο διοικητικό εφετείο.
