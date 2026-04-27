Ωνάσεια σχολεία, Πρότυπα και Πειραματικά: Τι ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις διαδικασίες εισαγωγής
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαδικασίες εισαγωγής για τα Πειραματικά Σχολεία, τα Πρότυπα Σχολεία, τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά και τα ΔΗΜ.Ω.Σ. για το έτος 2026-2027
Η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και η διαδικασία της κλήρωσης είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube:
https://www.youtube.com/live/_Q-MWjRLIZI
Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.
Η διαδικασία της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) διεξήχθη ομαλά σε όλα τα εξεταστικά κέντρα την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.
