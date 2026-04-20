Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια: ΝΕΑ θέματα προσομοίωσης

Έρχονται οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Πρότυπα και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς και η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία του σχολικού έτους 2026-27.

Το iPaidia.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία δημοσιεύει Κριτήρια Εξέτασης για τα Πρότυπα Γυμνάσια σχολεία.

Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια εξέτασης:

Πρότυπα Γυμνάσια 2ο Κριτήριο Εξέτασης – Εκφωνήσεις

Πρότυπα Γυμνάσια 2ο Κριτήριο Εξέτασης – Απαντήσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και οι σύνδεσμοι της ζωντανής μετάδοσής της. Παράλληλα, η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης θα εκδώσει τις αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Η δημόσια κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και η απόδοση του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, ενώ η αντίστοιχη για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι για την Α’ τάξη Προτύπου ή/και Ωνασείου Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν στο Δημοτικό, στην κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και στα Μαθηματικά. Εξετάζονται η κατανόηση γραπτών κειμένων, η χρήση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, καθώς και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής ζωής.

Για την Α’ Λυκείου Προτύπου ή/και Ωνασείου Λυκείου, η αξιολόγηση αφορά γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο Γυμνάσιο. Οι μαθητές εξετάζονται στην κατανόηση γραπτών κειμένων και στη χρήση της γλώσσας, καθώς και σε μαθηματικά προβλήματα αλγεβρικού, γεωμετρικού και στατιστικού χαρακτήρα.

Οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια εξετάζονται σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά. Τα θέματα γλώσσας και μαθηματικών είναι κοινά με τα Πρότυπα Σχολεία, ενώ στα Θρησκευτικά ελέγχεται η γνώση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής, με τη βοήθεια συνοδευτικού υλικού.

Αντίστοιχα, οι υποψήφιοι για τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά, με κοινά θέματα στις δύο πρώτες ενότητες και εξέταση στην αναγνώριση στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης.

Στατιστικά στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό έτος 2026-27 κατατέθηκαν συνολικά 30.990 αιτήσεις για 7.374 προσφερόμενες θέσεις.

Αναλυτικά: 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα Σχολεία, 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά, 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων εμφανίζεται αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ και οι διαθέσιμες θέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου μία χιλιάδα. Για το σχολικό έτος 2025-26 είχαν υποβληθεί 24.817 αιτήσεις για 6.455 θέσεις.

