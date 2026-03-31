Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις για Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία – Πότε γίνονται τεστ και κληρώσεις

Oλοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για τα Πρότυπα, τα Πειραματικά, τα Δημόσια Ωνάσεια και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το έτος 2026-2027

Την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, στις 16:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής αίτησεων για την εισαγωγή σε Πρότυπα, Πειραματικά, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2026-2027, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ενημερώνονται οι μαθητές/τριες, οι γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για εισαγωγή στα ως άνω Σχολεία, ότι:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

Πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις στην εισαγωγική τάξη κάθε Προτύπου ή Πειραματικού Σχολείου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A4%CE%A0%CE%9146%CE%9D%CE%9A%CE%A0%CE%94-%CE%9E%CE%99%CE%96

Έχουν κατατεθεί 13.987 αιτήσεις 1.809 για θέσεις σε Πρότυπα σχολεία της χώρας.

Έχουν κατατεθεί 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία της χώρας.

Έχουν κατατεθεί 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Έχουν κατατεθεί 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία της χώρας.

Κλειστά σχολεία λόγω κακοκαιρίας: ΕΠΙΣΗΜΟ! Τι θα ισχύσει στην Αττική

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι:

η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 25 Απρίλίου 2026, καθώς η διαδικασία εισαγωγής στα ανωτέρω Σχολεία θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τη διαδικασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/ .