ΠΡΟΣΟΧΗ! Κακοκαιρία Erminio: Πού θα κλείσουν τα σχολεία για 48 ώρες

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει έντονα φαινόμενα σε όλη τη χώρα και οδηγεί ήδη σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία, με πρώτο τον Δήμο Μεγίστης.

Η κακοκαιρία Erminio οδηγεί ήδη σε αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Οι πρώτες αποφάσεις έχουν αρχίσει να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, με βασικό κριτήριο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, ενώ η διάρκειά του εκτιμάται περίπου στις 48 ώρες. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις για κλείσιμο σχολείων.

Πού κλείνουν ήδη τα σχολεία λόγω κακοκαιρίας Erminio

Η πρώτη απόφαση για αναστολή λειτουργίας σχολείων έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Δήμο Μεγίστης, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 2 Απριλίου. Η κίνηση αυτή έχει προληπτικό χαρακτήρα και στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται πριν την πλήρη εξέλιξη της κακοκαιρίας, γεγονός που δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα επερχόμενα φαινόμενα. Παράλληλα, αναμένονται αντίστοιχες κινήσεις και από άλλες περιοχές της χώρας.

Πιθανές αποφάσεις και για άλλες περιοχές

Το ενδεχόμενο επέκτασης των μέτρων και σε άλλες περιοχές παραμένει ανοιχτό, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και εξετάζουν τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη προσοχή στρέφεται στην Αττική, όπου δεν αποκλείεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας σχολείων τις επόμενες ημέρες, εφόσον τα φαινόμενα εξελιχθούν με ένταση.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία Erminio

Η επιδείνωση του καιρού ξεκινά από το βράδυ της Τρίτης, με το σύστημα να επηρεάζει αρχικά τα δυτικά της χώρας. Στη συνέχεια, την Τετάρτη 1 Απριλίου, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της επικράτειας, παρουσιάζοντας σημαντική ένταση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η κορύφωση της κακοκαιρίας θα σημειωθεί μέσα στην Τετάρτη, ενώ η αστάθεια θα διατηρηθεί έως και την Πέμπτη 2 Απριλίου, με συνεχιζόμενες βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα που προκαλούν ανησυχία

Οι μετεωρολογικές συνθήκες χαρακτηρίζονται από έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να φτάσουν έως και τα 10 μποφόρ. Τα φαινόμενα αυτά ενισχύουν τον κίνδυνο προβλημάτων σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα, σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις, γεγονός που προσθέτει επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Τι αναμένεται στην Αττική και σε όλη τη χώρα

Στην Αττική, οι βροχές αναμένονται κυρίως μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικά ισχυρών φαινομένων. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε επιφυλακή τις αρχές, που εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα, με τα φαινόμενα να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η κατάσταση παραμένει δυναμική, με τις αποφάσεις για τα σχολεία να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού.