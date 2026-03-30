Τα 20 Ωνάσεια Σχολεία που θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο – Τι ισχύει με τις αιτήσεις

Τα Ωνάσεια Σχολεία επεκτείνονται σε 20 μονάδες από το 2026-2027, με νέες αιτήσεις έως τις 30 Μαρτίου και εξετάσεις εισαγωγής τον Απρίλιο.

Ωνάσεια Σχολεία μπαίνουν σε φάση διεύρυνσης, με το δίκτυο να ενισχύεται από το σχολικό έτος 2026-2027 και να φτάνει συνολικά τις 20 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία εισαγωγής έχει ήδη ξεκινήσει, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026.

Η συμμετοχή των μαθητών στα σχολεία αυτά προϋποθέτει τη συμμετοχή σε ειδική δοκιμασία δεξιοτήτων και γνώσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, με χρήση των κωδικών TAXISNET από γονείς ή κηδεμόνες.

Η επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές

Η νέα φάση ανάπτυξης των Ωνάσειων Σχολείων περιλαμβάνει τη δημιουργία οκτώ επιπλέον μονάδων, συγκεκριμένα τεσσάρων γυμνασίων και τεσσάρων γενικών λυκείων. Οι νέες σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, διευρύνοντας σημαντικά τη γεωγραφική κάλυψη του θεσμού.

Με την προσθήκη αυτών των σχολείων, το συνολικό δίκτυο θα ανέλθει σε 20 μονάδες. Πρόκειται για συνέχεια της λειτουργίας των πρώτων 12 σχολείων, τα οποία ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους το σχολικό έτος 2025-2026 σε περιοχές όπως οι Αχαρνές, το Περιστέρι, ο Κολωνός, η Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, η Κοζάνη και η Ξάνθη.

Πού δημιουργούνται νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από τον Σεπτέμβριο 2026

Οι διαθέσιμες θέσεις στις σχολικές μονάδες

Οι νέες και υφιστάμενες μονάδες προσφέρουν συγκεκριμένο αριθμό θέσεων ανά σχολείο. Στο Αιγάλεω προβλέπονται 44 θέσεις για το γυμνάσιο και 80 για το λύκειο, ενώ στη Ρόδο και στο Ηράκλειο οι θέσεις φτάνουν τις 88 και 80 αντίστοιχα για κάθε βαθμίδα.

Ειδικότερα, για το νέο έτος θα λειτουργήσουν οι εξής μονάδες:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 44

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 80

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 110

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 154

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»: 88

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 66

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 132

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 66

ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»: 66

Στον Πύργο Ηλείας θα λειτουργήσουν επίσης γυμνάσιο και λύκειο με 80 θέσεις το καθένα. Παράλληλα, στα ήδη λειτουργούντα σχολεία, όπως στην Ξάνθη, οι θέσεις ανέρχονται σε 110 για το γυμνάσιο και 154 για το λύκειο, ενώ σε περιοχές όπως ο Κολωνός, το Περιστέρι και οι Αχαρνές κυμαίνονται μεταξύ 88 και 110 ανά βαθμίδα.

Η διαδικασία αιτήσεων και η εξέταση εισαγωγής

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στα Ωνάσεια Σχολεία υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, με χρήση προσωπικών κωδικών.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση δεξιοτήτων και γνώσεων. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2026, ενώ έχουν ήδη αναρτηθεί οδηγίες και ενδεικτικά θέματα για την προετοιμασία των υποψηφίων.

Ο ρόλος και η φιλοσοφία των σχολείων

Το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων εντάσσεται στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης και στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών. Όπως επισημαίνεται, τα σχολεία αυτά λειτουργούν με στόχο τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που συνδυάζει ποιότητα και πλουραλισμό.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τονίζει ότι πρόκειται για έναν θεσμό με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, ο οποίος φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μαθητών με κριτική σκέψη και υψηλές προσδοκίες, μέσα σε ένα σχολείο ανοιχτό σε όλους και με ίσες ευκαιρίες για κάθε παιδί.