Πού δημιουργούνται νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία από τον Σεπτέμβριο 2026

Πίνακας περιεχομένων

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία επεκτείνονται σε 20 μονάδες από το 2026, με νέες θέσεις, διαδικασία εισαγωγής σε εξέλιξη και αιτήσεις έως τις 30 Μαρτίου.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία διευρύνουν το αποτύπωμά τους στην εκπαίδευση, καθώς από το σχολικό έτος 2026-2027 το δίκτυο θα αριθμεί συνολικά 20 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από αυξημένες θέσεις μαθητών και νέες επιλογές φοίτησης για οικογένειες σε διαφορετικές περιοχές.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εισαγωγής για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στις συγκεκριμένες μονάδες, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αιτήσεων και αξιολόγησης, το οποίο καθορίζει την τελική επιλογή.

Οι αιτήσεις και η διαδικασία επιλογής μαθητών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00, μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISNET του γονέα ή κηδεμόνα.

Η επιλογή των μαθητών θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας δεξιοτήτων και γνώσεων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου 2026. Η εξέταση εστιάζει σε αντικείμενα που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές, όπως η Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ύλη.

Δωρεάν προετοιμασία και εκπαιδευτική υποστήριξη

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν στη διάθεσή τους δωρεάν εργαλεία προετοιμασίας, όπως ενδεικτικά θέματα και βιντεομαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων.

Στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων παρέχονται επίσης υπηρεσίες υποστήριξης, όπως ενισχυτική διδασκαλία, καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και επιπλέον βοήθεια για την προετοιμασία των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις και τη συνολική βελτίωση των επιδόσεών τους.

Η ανάπτυξη του δικτύου και οι περιοχές λειτουργίας

Το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2025 με 12 μονάδες σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη. Από τον Σεπτέμβριο του 2026 προστίθενται οκτώ νέες μονάδες σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Συνολικά, το δίκτυο θα περιλαμβάνει 10 γυμνάσια και 10 γενικά λύκεια, διευρύνοντας τη γεωγραφική του παρουσία και ενισχύοντας τη δυνατότητα πρόσβασης μαθητών σε αναβαθμισμένες δημόσιες σχολικές μονάδες.

Οι θέσεις μαθητών ανά σχολείο

Για την Α΄ Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου του σχολικού έτους 2026-2027, ο αριθμός των μαθητών που θα εισαχθούν διαμορφώνεται ανά σχολική μονάδα ως εξής:

Ο ρόλος των σχολείων και η σύνδεση με την τοπική κοινωνία

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία αποτελούν αναβαθμισμένες δημόσιες σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες λειτουργούν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και υπό την εποπτεία του υπουργείου Παιδείας. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαινισμένες εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη σύνδεση με την τοπική κοινωνία, καθώς το 40 έως 60 τοις εκατό των μαθητών προέρχεται από την περιοχή όπου λειτουργεί κάθε σχολείο. Παράλληλα, λειτουργούν τμήματα ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ παρέχεται και παράλληλη στήριξη.

Πρόνοιες για τους ήδη φοιτούντες και πρόσθετες δυνατότητες

Οι μαθητές που ήδη φοιτούν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες συνεχίζουν κανονικά τη φοίτησή τους έως την αποφοίτησή τους. Επιπλέον, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μικρότερων αδελφών κατά τα πρώτα δύο έτη λειτουργίας των σχολείων ως ΔΗΜΩΣ, ανεξαρτήτως επίδοσης στις εξετάσεις.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε ομίλους, σύνολα και ενισχυτική διδασκαλία όχι μόνο για τους μαθητές των σχολείων, αλλά και για παιδιά της ευρύτερης περιοχής, ακόμη και αν δεν φοιτούν σε αυτά.

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία ως εξής

1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 44

2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ: 80

3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

4. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ: 88

5. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

6. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 80

7. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

8. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ: 80

9. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 110

10. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ: 154

11. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

12. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ -ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΩΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: 88

13. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: 88

14. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»: 88

15. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

16. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: 110

17. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 66

18. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ: 132

19. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 66

20. ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ»: 66

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται, μέχρι τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 (ώρα 16:00) σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.