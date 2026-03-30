Πειραματικά Σχολεία: Βγήκαν οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών – Όλα τα ονόματα

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία για τη διετία 2026-2028 πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, καλύπτοντας σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027 και 2027-2028 μπαίνουν σε εφαρμογή, μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Οι τοποθετήσεις αφορούν διετή θητεία και ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας τον κύκλο τους στις 31 Αυγούστου 2028.

Η διαδικασία πραγματοποιείται κατόπιν αιτήσεων των ίδιων των εκπαιδευτικών και δεν συνεπάγεται καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, ενώ αφορά σχολικές μονάδες που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως Πειραματικά από το σχολικό έτος 2026-2027.

Πού τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί

Οι τοποθετήσεις καλύπτουν Πειραματικά Γυμνάσια σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με σημαντική παρουσία στην Αττική. Συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χαλανδρίου, καθώς και στο 5ο Πειραματικό Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας.

Παράλληλα, τοποθετήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες, όπως στη Φλώρινα, όπου αφορά το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο, αλλά και στα Ιόνια Νησιά, με σχολικές μονάδες στη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα να εντάσσονται στον σχεδιασμό.

Οι ειδικότητες που καλύπτονται

Η απόφαση περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κλάδοι όπως ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84 και ΠΕ86.

Οι τοποθετήσεις αυτές αντανακλούν την ανάγκη στελέχωσης των Πειραματικών Σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό διαφορετικών ειδικοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων.

Διαδικασία και προϋποθέσεις τοποθέτησης

Η επιλογή των εκπαιδευτικών βασίστηκε σε αιτήσεις που υπέβαλαν οι ίδιοι, ενώ η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται με βάση τις αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης που είχαν εκδοθεί πριν τον χαρακτηρισμό των σχολείων ως Πειραματικών.

Τα στοιχεία των τοποθετήσεων τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας και αποτελούν μέρος του σχετικού φακέλου, ενώ η διαδικασία ακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων.

Η χρονική διάρκεια και το πλαίσιο εφαρμογής

Η θητεία των εκπαιδευτικών ορίζεται διετής και αφορά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους 2026-2027 έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2027-2028. Η συγκεκριμένη διάρκεια επιτρέπει τη σταθερή παρουσία των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες.

Η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη σχετική νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις που διέπουν την οργάνωση και στελέχωσή τους.

