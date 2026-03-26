Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία: ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακοινώθηκε ΑΛΛΑΓΗ στις αιτήσεις – Δείτε εδώ τι αλλάζει

Πίνακας περιεχομένων

Παρατείνεται έως τις 30 Μαρτίου 2026 η προθεσμία για αιτήσεις εισαγωγής σε Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια Σχολεία.

Δόθηκε παράταση στην προθεσμία για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών για το σχολικό έτος 2026-2027. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00.

Η παράταση αφορά ένα ευρύ φάσμα σχολικών μονάδων, περιλαμβάνοντας Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, καθώς και Πειραματικά σχολεία όλων των βαθμίδων.

Ποια σχολεία αφορά η παράταση

Η απόφαση καλύπτει διαφορετικούς τύπους σχολείων που απευθύνονται σε μαθητές όλων των ηλικιών, από την προσχολική έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, καθώς και Γυμνάσια και Λύκεια τόσο Πρότυπα όσο και Εκκλησιαστικά ή Ωνάσεια, διευρύνοντας τις επιλογές για τους γονείς και τους μαθητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην πλατφόρμα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για κάθε στάδιο της διαδικασίας, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το σχετικό νομικό πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή στα συγκεκριμένα σχολεία.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα και στοιχεία εισόδου

Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISNET του γονέα ή του κηδεμόνα, ή άλλου προσώπου που έχει την επιμέλεια του μαθητή στο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Με τη χρήση των στοιχείων αυτών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτηση, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Η παράταση της προθεσμίας δίνει επιπλέον χρόνο στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής, αξιοποιώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, γεγονός που επιτρέπει την άμεση και οργανωμένη υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή στα σχολεία της επιλογής τους.