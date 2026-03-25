Πότε κλείνουν τα σχολεία το 2026: Οι ημερομηνίες για Γυμνάσια και Λύκεια

Πίνακας περιεχομένων

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων για Γυμνάσια και Λύκεια για το διδακτικό έτος 2025-2026, με διαφορετικό χρονοδιάγραμμα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων για το διδακτικό έτος 2025-2026 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την απόφαση να διαφοροποιεί το χρονοδιάγραμμα ανάμεσα σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η σχετική ρύθμιση προβλέπει σαφείς ημερομηνίες για τη λήξη της διδασκαλίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα Γυμνάσια, συμπεριλαμβανομένων των ημερήσιων και εσπερινών μονάδων, των σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και των αντίστοιχων δομών των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη.

Αντίστοιχα, για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, η λήξη των μαθημάτων ορίζεται νωρίτερα, στις 15 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή.

Η διαφοροποίηση αυτή εντάσσεται στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα Λύκεια προηγούνται χρονικά ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, η οποία απαιτεί περισσότερο χρόνο προετοιμασίας και οργάνωσης.

Εγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή

Η απόφαση αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών, και εφαρμόζεται ενιαία, διασφαλίζοντας κοινό πλαίσιο λειτουργίας για όλους τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ρύθμιση δεν επιφέρει καμία επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, γεγονός που υπογραμμίζει τον διοικητικό χαρακτήρα της απόφασης και τη σύνδεσή της με τον ετήσιο προγραμματισμό της εκπαιδευτικής χρονιάς.

Με τον καθορισμό των συγκεκριμένων ημερομηνιών, διαμορφώνεται το τελικό στάδιο της σχολικής χρονιάς για χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι καλούνται να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις που ακολουθούν, με σαφές πλέον χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Βία ανηλίκων: Σχολεία και ψυχολόγοι – Το σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων