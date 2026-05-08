Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε πέφτει φέτος

Γιορτή της Μητέρας 2026: Την Κυριακή 10 Μαΐου τιμάται φέτος η ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μητέρα, σε μία από τις πιο τρυφερές και συναισθηματικά φορτισμένες γιορτές του χρόνου.

Η ημέρα αυτή έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και αναδεικνύει τη μητρική αγάπη, τη φροντίδα και τη συμβολή των μητέρων στην οικογένεια και την κοινωνία, ενώ κάθε χρόνο γιορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Πότε πέφτει η Γιορτή της Μητέρας το 2026

Η Γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.

Για το 2026, η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι η Κυριακή 10 Μαΐου, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά και οικογένειες να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τη μητέρα.

Γιατί η ημέρα έχει παγκόσμιο χαρακτήρα

Η επιλογή της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου συνδέεται με την καθιέρωση της γιορτής στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα.

Σταδιακά, η γιορτή υιοθετήθηκε από πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αποκτώντας διεθνή διάσταση και αναγνωρίσιμο συμβολισμό.

Πώς καθιερώθηκε η σύγχρονη γιορτή

Η σύγχρονη μορφή της Γιορτής της Μητέρας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την Αμερικανίδα Άννα Τζάρβις.

Η ίδια αγωνίστηκε για να καθιερωθεί μία ημέρα αφιερωμένη στη μητέρα, τιμώντας τη μνήμη της δικής της μητέρας.

Το 1914, η Γιορτή της Μητέρας αναγνωρίστηκε επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια εξαπλώθηκε διεθνώς.

Οι ρίζες της τιμής προς τη μητέρα

Παρότι η σύγχρονη καθιέρωση της γιορτής έγινε τον 20ό αιώνα, η τιμή προς τη μητέρα έχει πολύ βαθύτερες ρίζες.

Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι τιμούσαν τη θεά Ρέα, τη μητέρα των θεών, ενώ αντίστοιχες γιορτές υπήρχαν και σε άλλους πολιτισμούς.

Με το πέρασμα των αιώνων, η έννοια της μητρότητας συνέχισε να αποτελεί πηγή έμπνευσης, σεβασμού και αναγνώρισης.

Η ουσία πίσω από τη γιορτή

Στη σύγχρονη εποχή, η Γιορτή της Μητέρας αποτελεί αφορμή για μικρές αλλά ουσιαστικές εκδηλώσεις αγάπης.

Ένα λουλούδι, ένα δώρο, μια κάρτα ή λίγος κοινός χρόνος μπορούν να λειτουργήσουν ως τρόποι έκφρασης της ευγνωμοσύνης προς τη μητέρα.

Πέρα από τα υλικά δώρα, όμως, η ουσία της ημέρας βρίσκεται στην αναγνώριση της ανιδιοτελούς προσφοράς και της διαρκούς παρουσίας της μητέρας στη ζωή των παιδιών της.

Η κοινωνική διάσταση της ημέρας

Η Γιορτή της Μητέρας δεν έχει μόνο εορταστικό χαρακτήρα, αλλά λειτουργεί και ως υπενθύμιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μητέρες σήμερα.

Ανάμεσα σε αυτές βρίσκονται η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, καθώς και η στήριξη της οικογένειας σε δύσκολες συνθήκες.

Με αυτόν τον τρόπο, η ημέρα αποκτά βαθύτερη κοινωνική διάσταση, πέρα από τη συμβολική έκφραση αγάπης και τιμής.