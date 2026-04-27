Ειδικό επίδομα 846 ευρώ – Ποιοί θα το λάβουν

Πίνακας περιεχομένων

Ειδικό επίδομα ύψους έως 846 ευρώ αλλά υπό προϋποθέσεις χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ σε συνταξιούχους.

Πρόκειται για το επίδομα «συμπαράστασης ετέρου προσώπου» το οποίο το λαμβάνουν συνταξιούχοι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως βαριά αναπηρία και σοβαρά κινητικά προβλήματα, τα οποία έχουν ανάγκη από συνεχή φροντίδα τρίτου προσώπου στην καθημερινότητά τους.

Με άλλα λόγια πρόκειται για προσαύξηση της σύνταξης, η οποία χορηγείται στους δικαιούχους μόνο εάν έχουν στην κατοχή τους επίσημη πιστοποίηση αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Ακόμη οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1.Οι δικαιούχοι

Οι συνταξιούχοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, με γνωμάτευση για συνεχή υποστήριξη

Οι τυφλοί συνταξιούχοι λόγω γήρατος

Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου, εφόσον ο ασφαλισμένος είχε υπαχθεί στην ασφάλιση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993

2. Τα ποσά του επιδόματος

Στα 671,40 ευρώ είναι το ανώτατο όριο του επιδόματος για ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993. Δηλαδή η προσαύξηση του επιδόματος είναι ίση με το 50% της σύνταξης.

Σταθερά στα 173,34 ευρώ είναι το ποσό του επιδόματος για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993.

Έως 846 ευρώ μπορεί να φτάσει η συνολική ενίσχυση για τους μισθωτούς. Εδώ δίνεται δυνατότητα συνδυασμού με εξωιδρυματικό επίδομα.

Έως 380 ευρώ είναι η μηνιαία ενίσχυση σε προνοιακό επίπεδο

3. Η φορολόγηση

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ενώ δεν υπόκειται σε κατάσχεση, κάτι που το καθιστά ακόμη πιο σημαντικό για τους δικαιούχους.

4. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου

Για την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων ισχύει διαφορετικό πλαίσιο. Αντί του επιδόματος, προβλέπεται προσαύξηση στη σύνταξη, η οποία κυμαίνεται από 2,5% έως 4,5% του βασικού μισθού λοχαγού, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας.

Σε περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω), η προσαύξηση αυξάνεται επιπλέον κατά 50%.Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά το τελικό ποσό του επιδόματος.