Πρωτομαγιά 2026: Δείτε πώς πληρώνονται αυτοί που δουλεύουν

Πρωτομαγιά: Τι ισχύει για αργία, εργασία και προσαυξήσεις – Ποιοι πληρώνονται και πόσο.

Η Πρωτομαγιά θεωρείται εκ του νόμου προαιρετική αργία, ωστόσο κάθε χρόνο χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις αμοιβές των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, με εξαίρεση συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές ή τις αργίες, όπως οι υπηρεσίες υγείας, ο τουρισμός, οι μεταφορές και οι μονάδες συνεχούς λειτουργίας.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργαστούν την ημέρα της Πρωτομαγιάς δικαιούνται να λάβουν κανονικά το ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία επιπλέον προσαύξηση.

Σε περίπτωση όμως που απασχοληθούν, τότε δικαιούνται τόσο το κανονικό ημερομίσθιο όσο και προσαύξηση 75%, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιο για τις ώρες εργασίας τους.



Τι ισχύει για τους εργαζόμενους με μισθό

Για όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η αμοιβή διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά σε ημέρες αργίας.

Εάν η επιχείρηση ανήκει σε αυτές που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν μόνο την προσαύξηση 75% για τις ώρες που εργάστηκαν.

Αντίθετα, εάν πρόκειται για επιχείρηση που συνήθως δεν λειτουργεί αλλά ανοίξει εκτάκτως την 1η Μαΐου, τότε οι εργαζόμενοι δικαιούνται, πέραν της προσαύξησης 75%, και επιπλέον αμοιβή ίση με τα ωρομίσθια που αντιστοιχούν στις ώρες απασχόλησης.

Η Πρωτομαγιά αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα για την αγορά εργασίας, καθώς συνδυάζει τον εορταστικό χαρακτήρα με συγκεκριμένες υποχρεώσεις για εργοδότες και εργαζομένους, οι οποίες καθορίζονται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.