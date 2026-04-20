Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε πέφτει και τι προβλέπεται για την εργασία

Πίνακας περιεχομένων

Η Πρωτομαγιά 2026 φέρνει τριήμερο για εργαζόμενους και μαθητές, με σαφείς κανόνες για την αργία και τις αμοιβές.

Η Πρωτομαγιά 2026 δίνει την επόμενη ευκαιρία για ανάπαυλα μετά τις πασχαλινές διακοπές, καθώς φέτος συμπίπτει με Παρασκευή, δημιουργώντας ένα τριήμερο για εργαζόμενους και μαθητές. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί την πρώτη μεγάλη αργία μετά το Πάσχα και ήδη συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Το γεγονός ότι η αργία δεν μεταφέρεται φέτος διευκολύνει τον προγραμματισμό, ενώ ταυτόχρονα υπενθυμίζει τις ρυθμίσεις που ισχύουν για την απασχόληση και τις αμοιβές όσων εργαστούν εκείνη την ημέρα.

Πότε μεταφέρεται και πότε όχι η αργία

Η Πρωτομαγιά έχει ιδιαίτερο καθεστώς, καθώς μπορεί να μετατεθεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η μεταφορά της αργίας προβλέπεται όταν συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα, και γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προηγούμενη χρονιά, όταν η αργία μετακινήθηκε λόγω σύμπτωσης με την πασχαλινή περίοδο. Αντίθετα, το 2026 δεν συντρέχει τέτοιος λόγος, καθώς η ημερομηνία πέφτει σε εργάσιμη ημέρα και το Πάσχα έχει ήδη προηγηθεί.

Τι ισχύει για την εργασία την ημέρα της Πρωτομαγιάς

Η ημέρα της Πρωτομαγιάς θεωρείται υποχρεωτική αργία, γεγονός που σημαίνει ότι απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, με εξαίρεση συγκεκριμένες επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα.

Σε περιπτώσεις που κάποιος εργαζόμενος απασχοληθεί, προβλέπεται επιπλέον αμοιβή. Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο καταβάλλεται το κανονικό ποσό μαζί με προσαύξηση 75%.

Για τους εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό, οι υπολογισμοί διαφοροποιούνται ανάλογα με το καθεστώς λειτουργίας της επιχείρησης, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση ισχύει προσαύξηση λόγω εργασίας σε ημέρα αργίας.

Η ιστορική σημασία της ημέρας

Η Πρωτομαγιά δεν αποτελεί μόνο ημέρα ξεκούρασης, αλλά και σύμβολο εργατικών αγώνων. Καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου 1889, κατά το ιδρυτικό συνέδριο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στο Παρίσι.

Η απόφαση αυτή ελήφθη σε ανάμνηση των γεγονότων στο Σικάγο την 1η Μαΐου 1886, όταν εργάτες διεκδίκησαν καλύτερες συνθήκες εργασίας και το οκτάωρο. Οι κινητοποιήσεις κατέληξαν σε αιματηρά επεισόδια λίγες ημέρες αργότερα, με την επέμβαση της αστυνομίας και των ανθρώπων της εργοδοσίας.

Έκτοτε, η ημέρα έχει συνδεθεί με απεργιακές κινητοποιήσεις και αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για τα εργασιακά δικαιώματα.

Τι δεν επιτρέπεται για τους εργαζόμενους

Η Πρωτομαγιά ως θεσμοθετημένη υποχρεωτική αργία δεν μπορεί να αντικατασταθεί με άλλη ημέρα ανάπαυσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός της με ρεπό.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον χαρακτήρα της ημέρας, διασφαλίζοντας ότι η αργία διατηρείται ως έχει, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα εργασίας ή τις ανάγκες της επιχείρησης.