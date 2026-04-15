Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος – Για ποιούς είναι αργία

Πίνακας περιεχομένων

Την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ακόμη τριήμερο ξεκούρασης θα έχουν εργαζόμενοι στις αρχές Ιουνίου.

Φέτος η εορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Στη μεγάλη αυτή γιορτή της Ορθοδοξίας, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Σημειώνεται πως θα προηγηθεί ακόμη ένα τριήμερο, καθώς η 1η Μαΐου, πέφτει Παρασκευή

Ακολουθεί πίνακας με τις επόμενες αργίες για το 2026:

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.

Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Οι επίσημες αργίες του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για το έτος παρουσιάζονται παρακάτω, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι ημέρες αυτές αποτελούν είτε υποχρεωτικές αργίες είτε ημέρες ανάπαυσης για συγκεκριμένους κλάδους, όπως ορίζεται από τους νόμους που τις καθορίζουν.

Πρωτομαγιά– Εργατική Πρωτομαγιά

Η Πρωτομαγιά τιμάται την 1η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή. Πρόκειται για υποχρεωτική αργία βάσει του Ν. 4468/2017 και ισχύει τόσο για το Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα.

Αγίου Πνεύματος – Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θα εορταστεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Αποτελεί ημέρα αργίας για το Δημόσιο και συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, χωρίς να είναι γενικευμένη υποχρεωτική αργία.

Δεκαπενταύγουστος – Κοίμηση της Θεοτόκου

Στις 15 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, γιορτάζεται η Κοίμηση της Θεοτόκου. Η ημέρα αυτή είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους.

28η Οκτωβρίου – Εθνική Επέτειος του «Όχι»

Η 28η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη, αποτελεί υποχρεωτική αργία σύμφωνα με τον Ν. 4808/2021. Τιμάται η ιστορική επέτειος του «Όχι» και ισχύει τόσο για τον Δημόσιο όσο και για τον Ιδιωτικό Τομέα