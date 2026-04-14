Πότε πέφτει το Πάσχα το 2027; Η ανατροπή με την Πρωτομαγιά

Το Πάσχα 2027 φέρνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ημερομηνίες, με μεγάλη απόσταση μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών και αλλαγές στις αργίες.

Το Πάσχα 2027 διαμορφώνει ένα ιδιαίτερο εορταστικό ημερολόγιο, καθώς επηρεάζει όχι μόνο τις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και τις αργίες των εργαζομένων, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο πενθήμερο ανάπαυσης.

Η χρονική τοποθέτηση της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας φέρνει μετακινήσεις σε καθιερωμένες ημερομηνίες, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται και η σημαντική απόσταση που θα υπάρξει σε σχέση με τον εορτασμό των Καθολικών.

Πότε πέφτει το Πάσχα 2027 και πώς διαμορφώνεται η Μεγάλη Εβδομάδα

Το 2027 θα εορταστεί την Κυριακή 2 Μαΐου. Η ημερομηνία αυτή τοποθετεί τον εορτασμό μέσα στην καρδιά της άνοιξης, επηρεάζοντας συνολικά τη διάρθρωση της περιόδου των εορτών.

Η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Απριλίου, δίνοντας το έναυσμα για την κορύφωση της θρησκευτικής προετοιμασίας. Ο καθορισμός της ημερομηνίας του Πάσχα βασίζεται στους κανόνες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, με σημείο αναφοράς την εαρινή ισημερία και την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί.

Η σημαντική απόκλιση με το Καθολικό Πάσχα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία για το 2027 είναι η μεγάλη χρονική διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Ενώ σε άλλες χρονιές, όπως το 2025, οι εορτασμοί συνέπεσαν, το 2027 η απόσταση διευρύνεται αισθητά.

Οι Καθολικοί θα γιορτάσουν το Πάσχα στις 28 Μαρτίου, δηλαδή πέντε εβδομάδες νωρίτερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διαφοροποίηση αυτή αποδίδεται στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των ημερομηνιών, που βασίζεται στο Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο, καθώς και στον προσδιορισμό της πρώτης εαρινής πανσελήνου.

Πώς επηρεάζονται οι αργίες και η Πρωτομαγιά

Η ημερομηνία του Πάσχα το 2027 συμπίπτει με μια ιδιαίτερη συγκυρία για την Εργατική Πρωτομαγιά. Συγκεκριμένα, η 1η Μαΐου πέφτει το Μεγάλο Σάββατο, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη μεταφοράς της αργίας.

Όπως αναμένεται, η Πρωτομαγιά θα μεταφερθεί για την Τρίτη του Πάσχα, στις 4 Μαΐου. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα εκτεταμένο εορταστικό πενθήμερο για τους εργαζόμενους, προσφέροντας περισσότερες ημέρες ξεκούρασης.

Μετακινήσεις εορτών και έναρξη της νηστείας

Οι μεταβολές στο εορτολόγιο επηρεάζουν και άλλες σημαντικές θρησκευτικές ημερομηνίες. Η εορτή του Αγίου Γεωργίου, αν και σταθερή, μετακινείται όταν συμπίπτει με τη Μεγάλη Εβδομάδα ή τη Σαρακοστή.

Για το 2027, θα εορταστεί τη Δευτέρα του Πάσχα, στις 3 Μαΐου. Παράλληλα, η περίοδος της νηστείας ξεκινά νωρίς μέσα στο έτος, καθώς η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί για τις 15 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.