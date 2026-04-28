Πρωτομαγιά 2026: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ και τράπεζες – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πρωτομαγιά 2026: Κλειστά σούπερ μάρκετ και τράπεζες – Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι και τι ισχύει για την αγορά.

Η Πρωτομαγιά, αν και τυπικά χαρακτηρίζεται ως προαιρετική αργία, καθιερώνεται κάθε χρόνο ως υποχρεωτική με υπουργική απόφαση, γεγονός που σημαίνει ότι την Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 η αγορά θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό κλειστή.

Η απασχόληση των εργαζομένων απαγορεύεται, με εξαίρεση συγκεκριμένους κλάδους που λειτουργούν νόμιμα σε Κυριακές και αργίες, όπως ο τουρισμός, η υγεία, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Την ημέρα της Πρωτομαγιάς, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν θα λειτουργήσουν, καθώς η αργία εφαρμόζεται κανονικά σε όλο το λιανεμπόριο.

Κλειστά θα παραμείνουν καταστήματα μεγάλων αλυσίδων, ενώ πιθανότητα λειτουργίας υπάρχει μόνο για μικρότερα καταστήματα, όπως συνοικιακά μίνι μάρκετ ή franchise που λειτουργούν και τις Κυριακές.

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Η Πρωτομαγιά αποτελεί και τραπεζική αργία, με αποτέλεσμα τα τραπεζικά καταστήματα να παραμείνουν κλειστά και να μην πραγματοποιούνται συναλλαγές με φυσική παρουσία.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως το e-banking και τα ΑΤΜ, θα λειτουργούν κανονικά, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε διατραπεζικές συναλλαγές.

Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Για όσους απασχοληθούν την ημέρα της αργίας προβλέπεται προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου.

Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα εργαστούν λαμβάνουν κανονικά το ημερομίσθιό τους, ενώ όσοι εργαστούν δικαιούνται τόσο το ημερομίσθιο όσο και την αντίστοιχη προσαύξηση. Αντίστοιχα, για τους μισθωτούς η προσαύξηση εξαρτάται από το αν η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά σε αργίες ή άνοιξε εκτάκτως.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των καταστημάτων θα παραμείνει κλειστή, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει εγκαίρως τις αγορές τους από την προηγούμενη ημέρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε τραπεζικές υποθέσεις που χρειάζονται φυσική παρουσία, καθώς δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση από τα καταστήματα.