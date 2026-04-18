Όλες οι υπόλοιπες αργίες για το έτος 2026

προσφέρουν ήδη από την άνοιξη ευκαιρίες για σύντομες αποδράσεις, με δύο τριήμερα να ξεχωρίζουν πριν την έναρξη της θερινής περιόδου.

Μετά το τέλος των πασχαλινών διακοπών, το ενδιαφέρον στρέφεται στο ημερολόγιο των επόμενων μηνών, όπου οι ημερομηνίες των αργιών δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για ξεκούραση και μικρά ταξίδια.

Τα τριήμερα της άνοιξης πριν το καλοκαίρι

Η πρώτη σημαντική ευκαιρία για ανάπαυλα προκύπτει με την Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία το 2026 πέφτει Παρασκευή 1 Μαΐου. Η συγκυρία αυτή δημιουργεί ένα τριήμερο, δίνοντας τη δυνατότητα για σύντομη απόδραση χωρίς ανάγκη επιπλέον αδειών.

Λίγες εβδομάδες αργότερα ακολουθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος, η οποία εορτάζεται πάντα Δευτέρα και για το 2026 συμπίπτει με την 1η Ιουνίου. Αν και δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζομένους, εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα και σε αρκετές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο στις αρχές του καλοκαιριού.

Οι βασικές αργίες του καλοκαιριού

Μετά την περίοδο των τριημέρων, το ημερολόγιο οδηγεί στη σημαντική εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου. Η 15η Αυγούστου αποτελεί σταθερή ημερομηνία και το 2026 πέφτει Σάββατο.

Η συγκεκριμένη ημέρα συνδέεται παραδοσιακά με τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς για πολλούς σηματοδοτεί την κορύφωση της θερινής περιόδου και την ευκαιρία για μεγαλύτερες μετακινήσεις.

Το φθινόπωρο και οι τελευταίες αργίες της χρονιάς

Μετά το καλοκαίρι, οι αργίες συνεχίζονται με την 28η Οκτωβρίου, η οποία το 2026 πέφτει Τετάρτη. Πρόκειται για μία από τις βασικές εθνικές επετείους που διατηρούν τον ρυθμό των αργιών και κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Στο τέλος του έτους, το ημερολόγιο ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, στις 25 και 26 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Οι ημερομηνίες αυτές σηματοδοτούν το κλείσιμο του ετήσιου κύκλου των αργιών.

Το πλήρες ημερολόγιο αργιών για το 2026

Συνολικά, οι βασικές αργίες που απομένουν μέσα στο 2026 διαμορφώνονται ως εξής:

Η Εργατική Πρωτομαγιά εορτάζεται την Παρασκευή 1 Μαΐου, ενώ η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πέφτει την 1η Ιουνίου.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου τιμάται το Σάββατο 15 Αυγούστου, ακολουθεί η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ενώ τα Χριστούγεννα εορτάζονται την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου και η δεύτερη ημέρα τους το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου.

Το ημερολόγιο αυτό δίνει τη δυνατότητα για προγραμματισμό τόσο σύντομων αποδράσεων όσο και μεγαλύτερων διακοπών μέσα στη χρονιά.