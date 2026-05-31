Το «εκπαιδευτικό» άρωμα στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα
Σχετικά με την υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης από τις 300 υπογραφές της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ανάμεσα στα οποία υπάρχουν και κορυφαία στελέχη του εκπαιδευτικού συνδικαλισμού.
Έντονο συνδικαλιστικό χρώμα, και μάλιστα από τον χώρο της εκπαίδευσης, φαίνεται πως έχει η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κατατέθηκε πρόσφατα στον Άρειο Πάγο με τις 300 υπογραφές.
Ψάχνοντας τη λίστα των 300, οι γνωρίζοντες τα εσωτερικά των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών εντόπισαν τέσσερα πολύ γνωστά και δυναμικά στελέχη της πρώτης γραμμής από τη Δ.Ο.Ε., την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνυπογράφουν το νέο εγχείρημα.
Συγκεκριμένα, τη διακήρυξη υπογράφουν οι:
Γιώργος Τρούλης, Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ο.Ε. και Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ρεθύμνου
Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Γιώργος Μακράκης, Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε. Ηρακλείου «Δ. Θεοτοκόπουλος» και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ευθύμης Μυλωνίδης, Πρόεδρος του Σ.Ε.Π.Ε. Βόνιτσας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η κίνηση αυτή δείχνει ότι το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού επιδιώκει από την πρώτη μέρα να αποκτήσει ισχυρά ερείσματα στο δημόσιο τομέα και τη βάση των εκπαιδευτικών, «κλειδώνοντας» στελέχη με αναγνωρίσιμο έργο και συνδικαλιστική εμπειρία.
